Công an TP.HCM thông tin mới nhất về giấy phép lái xe loại cũ 15/10/2025 14:39

(PLO)- Từ ngày 8-10 đến 31-12, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.HCM kêu gọi người dân trên địa bàn phối hợp với Công an cấp xã cập nhật thông tin và chuyển đổi giấy phép lái xe từ giấy bìa sang thẻ PET.

Ngày 15-10, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.HCM có hướng dẫn chuyển đổi giấy phép lái xe (GPLX) từ giấy bìa sang thẻ PET.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, GPLX là một loại giấy tờ đặc biệt, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho một cá nhân sau khi cá nhân đó đã được kiểm tra sức khỏe, đào tạo và sát hạch đạt yêu cầu về lý thuyết và thực hành, đủ điều kiện để điều khiển một hoặc nhiều loại phương tiện cơ giới đường bộ.

Các loại GPLX bằng giấy bìa qua thời gian sử dụng bị hư hỏng, rách nát do thời tiết, cách bảo quản khiến các thông tin khó nhìn thấy. Ảnh: PC08

Do yếu tố lịch sử, điều kiện về công nghệ giai đoạn trước đây, việc GPLX được in ấn trên loại giấy bìa được nhiều quốc gia sử dụng rộng rãi, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, GPLX bằng giấy bìa qua thời gian đã bộc lộ nhiều hạn chế như khó bảo quản, dễ hư hỏng, độ bảo mật thấp nên dễ làm giả…. Đến ngày 1-7-2012, GPLX được đổi sang in trên chất liệu PET được triển khai đồng loạt trên toàn quốc; những GPLX bằng giấy bìa được cấp trước đó vẫn có giá trị sử dụng và song hành cùng với GPLX được cấp sau ngày 1-7-2012.

Việc chuyển đổi GPLX từ bản giấy bìa sang thẻ nhựa PET mang lại nhiều lợi ích thiết thực, là bước tiến quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia và phục vụ người dân tốt hơn.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, chất liệu PET có độ bảo mật cao, tích hợp các yếu tố chống làm giả và mã QR code giúp cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra, xác thực thông tin. Loại thẻ nhựa PET có khả năng chống nước, chống ẩm mốc và độ bền cao, nhỏ gọn khắc phục nhược điểm dễ rách, hỏng, khó cất giữ của GPLX bằng giấy bìa truyền thống.

Các loại GPLX hiện nay mà người dân có thể xuất trình cho lực lượng chức năng khi có yêu cầu kiểm tra. Ảnh: PC08

Sau khi chuyển đổi, GPLX của công dân đã được số hóa và đưa vào dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi đó, công dân sẽ tích hợp GPLX lên ứng dụng định danh điện tử quốc qua (VneID) và xuất trình hoặc cung cấp thông tin số GPLX cho lực lượng CSGT, cơ quan chức năng khác khi có yêu cầu.

Sau khi chuyển đổi sang thẻ PET, thông tin GPLX sẽ được số hóa nên khi người dân có nhu cầu cấp đổi, cấp lại GPLX thì có thể dễ dàng thực hiện trực tuyến trên cổng Dịch vụ công cấp đổi GPLX của Cục CSGT. Người dân có thể thực hiện ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, tiết kiệm chi phí và tránh mất thời gian, công sức khi đến các điểm cấp đổi GPLX của Cục CSGT, Phòng CSGT và Công an cấp xã tại địa phương. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.HCM

Đối với công dân có thể lái xe ở nước ngoài, GPLX dạng PET là điều kiện cần thiết để được cấp GPLX Quốc tế (IDP). Ngoài ra, tại một số quốc gia, GPLX dạng PET sẽ giúp nhiều thuận lợi hơn cho việc chuyển đổi hoặc xin cấp GPLX tại nước sở tại công dân đang lao động, học tập, sinh sống như Pháp, Canada, Tây Ban Nha,….

Việc chuyển đổi sang thẻ PET không chỉ nâng cao chất lượng quản lý nhà nước mà còn mang lại sự tiện lợi, an toàn và hữu ích lâu dài cho người dân.

Do đó, trong đợt cao điểm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu của Công an TP.HCM từ ngày 8-10 đến 31-12, Phòng CSGT kêu gọi người dân trên địa bàn cùng chung tay, tích cực cung cấp thông tin GPLX, phối hợp với Công an cấp xã trong việc cập nhật thông tin và chuyển đổi GPLX bằng giấy bìa sang thẻ PET.

Để mỗi người dân sinh sống trên địa bàn TP sẽ là một công dân số, cùng góp sức giúp lực lượng Công an và chính quyền TP.HCM tiên phong trong chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính.