Sẽ có ví điện tử cho doanh nghiệp để gỡ khó việc chuyển đổi sang tài khoản giao thông 15/10/2025 11:11

(PLO)- Đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng cho biết đang phát triển ví điện tử riêng, đồng thời phối hợp với các ngân hàng để tích hợp phương thức thanh toán phù hợp với quy định về thanh toán điện tử qua tài khoản giao thông.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ hoàn thiện giải pháp cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp, tổ chức trước ngày 31-12.

Yêu cầu này được đưa ra trong quá trình triển khai Nghị định 119/2024 của Chính phủ về thanh toán điện tử giao thông đường bộ. Theo quy định, từ 1-10, ô tô chưa chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua trạm thu phí.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nếu không có ví điện tử riêng cho doanh nghiệp, mỗi xe sẽ phải mở một tài khoản riêng. Điều này khiến các đơn vị vận tải lo ngại phải phát sinh thêm bộ máy quản lý phức tạp.

Người dân thực hiện các bước chuyển đổi sang tài khoản giao thông. Ảnh: N.HUYỀN

Ngoài ra, việc dùng thẻ tín dụng doanh nghiệp để kết nối với tài khoản giao thông khiến chi phí tăng cao do phải chịu phí giao dịch 1-2%. Trong khi đó, phương án ủy nhiệm chi qua ngân hàng lại không đáp ứng được yêu cầu xử lý siêu nhanh dưới 200 mili giây của hệ thống thu phí không dừng (ETC).

Do đó, Cục Đường bộ quyết định lùi thời hạn bắt buộc doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông đến hết năm nay. Riêng xe cá nhân trong nước vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty TNHH Thu phí tự động VETC cho biết hiện có hơn 4 triệu tài khoản sử dụng dịch vụ, trong đó hơn 2 triệu tài khoản đã hoàn tất chuyển đổi sang tài khoản giao thông, chiếm hơn 50%. Tỉ lệ chuyển đổi của nhóm khách hàng cá nhân tại các tuyến cao tốc lớn đạt rất cao, như Hà Nội – Hải Phòng khoảng 94%, các tuyến khác từ 95-98%.

Trong giai đoạn đầu triển khai, VETC bố trí lực lượng tại các điểm dịch vụ và trạm thu phí để hướng dẫn khách hàng định danh, liên kết ngân hàng, chuyển đổi số dư. Nhờ đó, việc lưu thông qua trạm vẫn thông suốt, không phát sinh ùn tắc.

Tuy nhiên, VETC ghi nhận một số trường hợp khách hàng sau khi chuyển đổi vẫn nạp tiền bằng phương thức cũ, khiến giao dịch bị treo và phải hoàn tiền. Đại diện VETC khuyến nghị khách hàng chỉ nên nạp tiền trực tiếp qua ứng dụng VETC vào Ví VETC – kênh nạp duy nhất và hợp lệ hiện nay để bảo đảm giao dịch nhanh và chính xác.

Đối với nhóm doanh nghiệp và tổ chức, VETC cho biết đang phát triển ví điện tử riêng, đồng thời phối hợp với các ngân hàng để tích hợp phương thức thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với quy định về thanh toán điện tử giao thông.

Doanh nghiệp này cũng đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước để chuẩn hóa quy trình đăng ký, xác thực, quản lý và thanh toán cho khách hàng doanh nghiệp. VETC cho biết đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình chuyển đổi và vận hành hệ thống mới.

Về mặt công nghệ, VETC khẳng định có thể đáp ứng tiến độ, song nhấn mạnh việc triển khai thành công phụ thuộc vào sự phối hợp giữa doanh nghiệp, ngân hàng và cơ quan quản lý trong quá trình tích hợp và sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.