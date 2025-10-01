Thông báo bất ngờ về việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông 01/10/2025 07:44

(PLO)- Doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài được phép tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí đến hết năm 2025.

Từ hôm nay (1-10), ô tô chưa chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua các trạm thu phí. Quy định này được áp dụng theo Nghị định 119/2024, nhằm thúc đẩy số hóa và minh bạch hóa hệ thống thu phí đường bộ.

Hai đối tượng gặp khó khăn

Theo Cục Đường bộ, báo cáo của các Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ, đến 30-9, cơ bản các tài khoản thu phí đã được chuyển đổi thành tài khoản giao thông, tuy nhiên mới có hơn 3 triệu/tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy, vẫn còn khoảng 2,8 triệu tài khoản chưa hoàn tất kết nối, trong đó có gần 170.000 tài khoản thuộc doanh nghiệp vận tải. Đây là nhóm gặp nhiều vướng mắc khi áp dụng phương thức thanh toán mới.

Cụ thể, ví điện tử dành cho doanh nghiệp chưa được cung cấp rộng rãi, gây khó khăn trong việc liên kết. Việc sử dụng thẻ tín dụng của doanh nghiệp để kết nối với tài khoản giao thông phải chịu mức phí cao (1-2%) khiến chi phí vận tải tăng thêm đáng kể.

Xe cá nhân trong nước vẫn được áp dụng quy định không cho qua trạm thu phí nếu chưa chuyển đổi qua tài khoản giao thông. Ảnh: V.LONG

Còn phương án ủy nhiệm chi qua tài khoản ngân hàng lại chưa đáp ứng được yêu cầu xử lý siêu nhanh dưới 200 mili giây của hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC).

Ngoài doanh nghiệp, một nhóm khác cũng gặp trở ngại là cá nhân nước ngoài. Nhiều trường hợp chưa hoàn tất thủ tục định danh để kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Nếu áp dụng ngay quy định chặn xe không chuyển đổi, nguy cơ ùn tắc tại các trạm thu phí là rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh mưa bão còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Gia hạn đến 31-12-2025

Để bảo đảm hoạt động thu phí thông suốt, Cục Đường bộ đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiếp tục duy trì tài khoản thu phí của doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài thay thế cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Thời gian áp dụng kéo dài đến trước ngày 31-12-2025, trong khi chờ hoàn thiện giải pháp kỹ thuật cho nhóm đối tượng này.

Đồng thời, Cục cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các nhà đầu tư BOT xây dựng kịch bản ứng phó sự cố, tăng cường nhân sự tại các trạm thu phí để hỗ trợ chủ phương tiện trong việc kết nối tài khoản giao thông.

Nhà cung cấp dịch vụ bố trí điểm chuyển đổi tài khoản trước các trạm thu phí. Ảnh: V.LONG

Ngoài ra, Cục Đường bộ tiếp tục tham mưu cho Bộ Xây dựng làm việc với Ngân hàng Nhà nước, yêu cầu các ngân hàng thương mại và tổ chức trung gian thanh toán tháo gỡ vướng mắc về phí dịch vụ và giải pháp kết nối, bảo đảm đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống ETC.

Đại diện Công ty TNHH Thu phí tự động VETC cho biết hiện chưa có đơn vị trung gian thanh toán nào triển khai ví điện tử dành riêng cho doanh nghiệp. Trong khi đó, mức phí giao dịch qua ngân hàng hoặc thẻ tín dụng khoảng 2% trên mỗi giao dịch là gánh nặng lớn cho các doanh nghiệp vận tải có tần suất giao dịch nhiều.

VETC đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán xem xét miễn hoặc giảm phí giao dịch điện tử đối với thanh toán phí đường bộ. Song song đó, cần tối ưu giải pháp kỹ thuật để bảo đảm tốc độ thanh toán nhanh, tránh tình trạng phương tiện phải dừng lâu tại trạm.

“Trước mắt, từ ngày 1-10, xe thuộc tài khoản doanh nghiệp vẫn sẽ tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí để qua trạm như hiện nay. Về lâu dài, các bên liên quan sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp hơn” – đại diện VETC cho biết.

Trả lời thắc mắc của nhiều khách hàng, VETC cho hay hệ thống ETC yêu cầu tốc độ xử lý cực nhanh, dưới 200 mili giây. Hiện chỉ có ví điện tử VETC với thiết kế chuyên biệt đáp ứng được yêu cầu này. Nếu trích tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng, nguy cơ lỗi giao dịch rất cao do tốc độ xử lý và bảo mật không đạt yêu cầu.