Tài khoản ETC hết tiền có bị phạt khi đi qua làn thu phí tự động không? 31/08/2024 07:30

(PLO)- Trường hợp tài khoản ETC hết tiền nhưng đi vào làn thu phí tự động có thể bị phạt đến 3 triệu đồng và tước quyền sử dụng GPLX.

Khi đi qua trạm thu phí, tôi thường di chuyển vào làn thu phí ETC (thu phí không dừng). Tuy nhiên vì ít lái xe nên không thường kiểm tra số tiền trong tài khoản ETC. Xin hỏi tài khoản ETC hết tiền mà chưa kịp nạp thêm có bị xử phạt khi đi qua làn thu phí tự động không?

Bạn đọc Vinh Nguyễn (TP.HCM)

Luật sư Đỗ Trúc Lâm, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời:

Điểm c khoản 4 và khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021) quy định xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng (ETC) bao gồm:

- Xe không gắn thẻ đầu cuối.

- Xe gắn thẻ đầu cuối mà số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả khi qua làn thu phí điện tử tự động không dừng.

Nếu thuộc một trong hai trường hợp trên mà người điều khiển ô tô vẫn đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức ETC tại các trạm thu phí, thì sẽ bị phạt từ 2-3 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng GPLX từ 1-3 tháng.

Tài xế nên thường xuyên chủ động kiểm tra, đảm bảo tài khoản ETC còn đủ tiền trước chuyến đi. Ảnh: THẢO HIỀN.

Trường hợp tài khoản ETC hết tiền mà chưa kịp nạp thêm thì sẽ áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 11 Quyết định 19/2020/QĐ-TTg, cụ thể: Trường hợp phương tiện giao thông đường bộ được gắn thẻ đầu cuối mà số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả khi qua làn thu phí điện tử không dừng thì phương tiện phải sử dụng làn thu phí hỗn hợp.

Nhằm tránh mất thời gian, nguy cơ gây tắc nghẽn kẹt xe và bị phạt vi phạm thì lời khuyên là chủ xe, người tài xế nên thường xuyên chủ động kiểm tra, đảm bảo tài khoản ETC còn đủ tiền trước chuyến đi.