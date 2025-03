Hành vi chế Tiêu ngữ sẽ bị xử lý ra sao? 10/03/2025 16:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một văn bản với nội dung “Biên bản xử lý vi phạm lỡ mồm” đã chế tiêu ngữ. Cụ thể tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” bị đổi thành “Độc lập - Tự do - Hé lộ tí thôi”.

Hình ảnh này được cho là chụp lại tại một buổi chiếu phim "Anh trai say Hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng". Trên văn bản có logo của Công ty Nomad Management Vietnam by DatVietVAC.

Phản hồi về vấn đề trên, Công ty Nomad Management Vietnam (Nomad MGMT Vietnam) đã có văn bản chính thức trên fanpage. Cụ thể Nomad MGMT Vietnam xác nhận không liên quan đến hình ảnh văn bản đang lan truyền trên mạng xã hội.

“Hình ảnh thương hiệu NOMAD đã bị sử dụng mà không có sự đồng ý hoặc cấp phép. Hiện chúng tôi đã và đang làm việc với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc” - thông báo của Công ty Nomad Management Vietnam nêu.

Công ty Nomad Management Vietnam xác nhận không liên quan. Ảnh: Fanpage

Liên quan đến việc chế Tiêu ngữ, luật sư Nguyễn Đình Thế, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết Quốc hiệu và Tiêu ngữ là những biểu tượng thiêng liêng của quốc gia, thể hiện bản sắc, chủ quyền và chính thể của đất nước.

Cụ thể, Quốc hiệu chính thức của Việt Nam là: “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Tiêu ngữ đi kèm theo quốc hiệu là: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Hành vi sử dụng sai Quốc hiệu và Tiêu ngữ có thể bị coi là cung cấp thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc. Đặc biệt, nếu việc viết sai Quốc hiệu, Tiêu ngữ được lan truyền trên mạng xã hội, có thể rơi vào các trường hợp vi phạm pháp luật như sau:

Hành vi sửa đổi Quốc hiệu và Tiêu ngữ và đăng tải trên mạng xã hội là vi phạm Luật An ninh mạng 2018, đặc biệt nếu nó gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức xã hội hoặc làm giảm uy tín của Nhà nước.

Theo Điều 101 Nghị định 15/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022), hành vi đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính từ 10-20 triệu đồng đối với cá nhân, 20-40 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời bị buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Nếu hành vi sai phạm nghiêm trọng, có mục đích xuyên tạc, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của Nhà nước hoặc tác động tiêu cực đến xã hội, cá nhân vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo đó, nếu một cá nhân lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân, họ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Như vậy, đối với hành vi chế Quốc hiệu và Tiêu ngữ, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị chế tài hành chính hoặc xử lý hình sự.

Do đó, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khi sử dụng Quốc hiệu, Tiêu ngữ cần tuân thủ đúng quy định, tránh làm sai lệch hoặc phát tán thông tin sai sự thật có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Hành vi sử dụng sai Quốc hiệu, Tiêu ngữ không đơn thuần là một lỗi sai trong diễn đạt hay trình bày văn bản, mà còn có thể gây ra những tác động tiêu cực sâu rộng, đặc biệt khi bị lan truyền trên không gian mạng.

Quốc hiệu, Tiêu ngữ là biểu tượng chính trị, pháp lý của quốc gia, được quy định chặt chẽ trong hệ thống văn bản pháp luật. Việc tùy tiện sửa đổi, xuyên tạc không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với quy chuẩn pháp lý, mà còn làm ảnh hưởng đến tính thống nhất của những biểu tượng quốc gia quan trọng.

Trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh chóng trên không gian mạng, mỗi cá nhân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ nội dung liên quan đến Quốc hiệu, Tiêu ngữ, tránh vi phạm pháp luật hoặc trở thành công cụ cho những hành vi xuyên tạc, kích động.