Cho phép doanh nghiệp vận tải tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí 24/09/2025 16:02

Chỉ còn ít ngày nữa, từ 1-10, ô tô chưa chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua trạm thu phí.

Quy định này nằm trong Nghị định 119/2024, nhằm thúc đẩy số hóa và minh bạch hóa hệ thống thu phí đường bộ. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vận tải cho biết họ gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi.

Lo ngại mỗi xe một tài khoản

Hiện các doanh nghiệp đang nộp phí giao thông từ tài khoản công ty vào tài khoản của đơn vị thu phí, sau đó hai bên đối trừ, khi hết tiền, doanh nghiệp nạp thêm. Tuy nhiên, với quy định mới, doanh nghiệp buộc phải sử dụng tài khoản là ví điện tử hoặc thẻ Visa.

Trong khi thẻ Visa quốc tế hoặc ví điện tử của ngân hàng không liên thông, doanh nghiệp sẽ bị trừ khoảng 2% phí giao dịch. Với doanh nghiệp có hàng trăm xe, khoản chi phí này sẽ rất lớn.

Doanh nghiệp cho rằng việc mỗi phương tiện có một tài khoản giao thông sẽ khiến họ gặp khó. Ảnh: V.LONG

Ông Đỗ Văn Bằng, chủ hãng xe Sao Việt tính toán: “Mỗi ngày, chúng tôi chi gần 100 triệu đồng phí giao thông. Trường hợp mỗi xe mở một tài khoản doanh nghiệp sẽ phải lập thêm bộ phận quản lý, đồng thời phân công nhân sự phụ trách ủy quyền thanh toán cho tài xế để tổng hợp và cập nhật hóa đơn. Đây là khối lượng công việc rất lớn.”

Thêm vào đó, việc để tài xế tự quản lý tài khoản tiềm ẩn rủi ro cao. Trong trường hợp tài xế nghỉ việc hoặc sử dụng hết số tiền công ty đã nạp trước, doanh nghiệp sẽ khó kiểm soát. Do đó, hầu hết doanh nghiệp buộc phải giữ quyền quản lý tài khoản tài xế, nhưng điều này lại khiến nhiều tài xế không muốn cung cấp hồ sơ cá nhân.

Từ thực tế trên, ông Bằng kiến nghị việc chuyển sang ví điện tử nên được chia thành hai nhóm là cá nhân và doanh nghiệp. Trong đó, nhóm doanh nghiệp vận tải cần tiếp tục được áp dụng hình thức giao dịch như hiện nay, tức ủy quyền chi trả từ tài khoản doanh nghiệp, tránh tình trạng mở quá nhiều tài khoản nhỏ lẻ.

VETC kiến nghị miễn, giảm phí giao dịch

Trao đổi với PLO về vấn đề trên, đại diện Công ty TNHH Thu phí tự động VETC cho biết hiện đơn vị đã dán thẻ cho gần 3,6 triệu khách hàng, trong đó khoảng 140.000 khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức.

Khác với tài khoản cá nhân chỉ cần một người xác thực, tài khoản doanh nghiệp bắt buộc có sự tham gia của cả giám đốc và kế toán trưởng mới thực hiện được giao dịch. Điều này làm chậm quy trình và tốc độ xử lý thanh toán phí đường bộ.

VETC thừa nhận mức phí giao dịch chuyển tiền từ ngân hàng sang ví điện tử đang quá cao. Ảnh: V.LONG

Đại diện VETC cho hay hiện chưa có đơn vị trung gian thanh toán nào triển khai ví điện tử dành riêng cho doanh nghiệp. Trong khi đó, mức phí giao dịch qua ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hiện nay khoảng 2% cho mỗi giao dịch, quá cao với những doanh nghiệp có tần suất giao dịch nhiều.

Vì vậy, VETC đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán xem xét miễn hoặc giảm phí giao dịch điện tử đối với thanh toán phí đường bộ. Đồng thời, cần tối ưu hóa giải pháp kỹ thuật để đảm bảo tốc độ thanh toán nhanh, đáp ứng nhu cầu xe qua trạm.

Hiện các nhà cung cấp dịch vụ đều đã báo cáo Cục Đường Bộ, Bộ xây dựng và ngân hàng nhà nước.

“Trước mắt, từ ngày 1-10, xe thuộc tài khoản doanh nghiệp vẫn sẽ tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí để qua trạm như hiện nay. Về lâu dài, các bên liên quan sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp hơn” – đại diện VETC khẳng định.

Trả lời thắc mắc của nhiều khách hàng vì sao không trích tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng, VETC cho biết hệ thống ETC yêu cầu tốc độ xử lý cực nhanh, dưới 200 mili giây. Hiện chỉ có ví điện tử VETC với thiết kế chuyên biệt mới đáp ứng được tốc độ và yêu cầu bảo mật này, nếu trích trực tiếp từ tài khoản ngân hàng rủi ro lỗi giao dịch sẽ rất cao.