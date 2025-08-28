CSGT TP.HCM nói gì về 125.000 người chưa được cấp giấy phép lái xe? 28/08/2025 16:46

(PLO)- Phòng PC08 Công an TP.HCM cho biết 125.000 thí sinh hoàn thành kỳ thi sát hạch nhưng chưa được cấp giấy phép lái xe bản vật lý đều đã được tích hợp dữ liệu trên VNeID và được phép sử dụng khi tham gia giao thông.

Chiều 28-8, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng Phòng PC08, Công an TP.HCM, đã thông tin về việc tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn TP.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Phòng Phòng PC08, Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ LIÊN

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, trên địa bàn TP hiện có 125.000 thí sinh hoàn thành kỳ thi sát hạch lái xe nhưng chưa được cấp GPLX bản vật lý.

“Chúng tôi chia sẻ với người dân về việc này” – Thượng tá Nam nói và cho biết sau khi Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp, đổi GPLX từ Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), phải thay đổi mẫu phôi theo tiêu chuẩn mới nhưng các vật tư lại nhập từ nước ngoài trong khi nhu cầu người dân tăng cao nên thiếu hụt phôi.

Tuy nhiên, CSGT đã nhập toàn bộ dữ liệu lên môi trường điện tử, tích hợp vào ứng dụng VNeID. “Tất cả các trường hợp GPLX điện tử đã tích hợp trên VNeID đều hợp lệ nên người dân được phép sử dụng khi tham gia giao thông” – ông nói.

Lãnh đạo PC08 cho biết Bộ Công an đang khẩn trương bố trí phôi về cho các địa phương. Khi nhận được đủ phôi, lực lượng công an TP sẽ gấp rút hoàn thành cấp GPLX cho người dân bất kể ngày lễ, ngày nghỉ.

Liên quan đến hồ sơ cấp GPLX tồn đọng trong thời gian qua, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho biết trước ngày 16-7, TP.HCM tồn đọng 78.600 hồ sơ nhưng thời gian qua, Công an TP đã triển khai kế hoạch cao điểm tổ chức thi sát hạch với tất cả trường hợp này.

TP đã tổ chức gần 300 kỳ thi sát hạch, có thời điểm mở trên 20 hội đồng thi mỗi ngày, với số lượng lớn cán bộ chiến sĩ tham gia bất kể thứ Bảy, Chủ nhật.

Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch để tổ chức kỳ thi cho các thí sinh đủ điều kiện trên cơ sở danh sách đề nghị, bảo đảm minh bạch, đúng quy trình. Đồng thời, đánh giá lại công tác đào tạo, cấp GPLX thực chất.