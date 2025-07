CSGT Đồng Nai đưa đón học viên đến Vĩnh Long thi giấy phép lái xe 27/07/2025 19:37

(PLO)- Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ sát hạch giấy phép lái xe hạng C cho hơn 1.000 học viên tại tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 27-7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ sát hạch lái xe hạng C cho hơn 1.000 học viên tại Trung tâm Sát hạch lái xe Nguyễn Trình ở tỉnh Vĩnh Long.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ phương tiện đưa đón các thí sinh đến thi tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: VH.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, hiện cả nước chỉ có ba trung tâm được Cục CSGT Bộ Công an cấp phép tổ chức sát hạch hạng C.

Tỉnh Đồng Nai chưa có trung tâm đủ điều kiện tổ chức sát hạch hạng C. Do đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ phương tiện đưa đón các học viên từ Đồng Nai đến Vĩnh Long để ôn luyện và thi.

Các thi sinh làm thủ tục vào phòng thi. Ảnh: VH.

Điều này giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí; đồng thời thể hiện trách nhiệm của lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai.