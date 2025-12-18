Bản tin tối 18-12: Trung Quốc thúc đẩy đối thoại Campuchia - Thái Lan; Áp thấp sắp thành bão? 18/12/2025 20:00

(PLO)- Bản tin tối: Hai cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm bị truy tố vì nhận hối lộ; Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ xe cứu thương tông đuôi xe đầu kéo và bốc cháy trên cao tốc ở Đồng Nai; Trung Quốc thúc đẩy đối thoại sau căng thẳng biên giới Thái Lan – Campuchia...

Bản tin tối: Theo thông tin từ Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp, vào sáng ngày 18-12, bão Bakung đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển thuộc khu vực Đông Ấn Độ Dương. Vị trí tâm áp thấp được xác định cách quần đảo Cocos khoảng 613 km về phía Tây Bắc, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với vận tốc 9 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt 45 km/h, giật 55 km/h và dự báo sẽ tiếp tục suy yếu dần khi di chuyển theo hướng Tây Bắc trong vòng 24 giờ tới.

Trong khi đó, các cơ quan khí tượng đang theo dõi sát sao hai áp thấp nhiệt đới khác hoạt động bên ngoài Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới ký hiệu Invest 93S nằm ở phía nam đảo Java, Indonesia, hiện có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt 55 km/h. Hệ thống này được nhận định có khả năng cao sẽ phát triển thành bão nhiệt đới trong vòng 24 giờ tới. Một áp thấp nhiệt đới khác mang ký hiệu Invest 95S đang hoạt động tại Biển Arafura với sức gió duy trì ở mức 30 km/h, tuy nhiên khả năng phát triển thành bão nhiệt đới của hệ thống này trong 24 giờ tới được đánh giá ở mức thấp.