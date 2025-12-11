Bản tin tối 11-12: Thương vong tăng ở biên giới Thái Lan - Campuchia; Mở rộng điều tra vụ án Đoàn Văn Sáng 11/12/2025 20:00

(PLO)- Bản tin tối 11-12: Vụ tai nạn 4 người đi đám cưới tử vong trên cao tốc: Thắt lòng đám tang ở Ninh Bình; Bộ Công an chỉ đạo mở rộng điều tra vụ Đoàn Văn Sáng; Súng vẫn nổ ở biên giới Thái Lan - Campuchia, thương vong tiếp tục tăng...

Ngày 11-12, Thái Lan và Campuchia tiếp tục cáo buộc nhau tấn công vào lãnh thổ đối phương.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata nói rằng các cuộc tấn công của Thái Lan vào Campuchia đã làm 10 dân thường Campuchia thiệt mạng và 60 người bị thương, theo tờ Thmey Thmey. Bà Maly nói rằng trong sáng 11-12, quân đội Thái Lan vẫn tiếp tục sử dụng mọi loại vũ khí hạng nặng nhắm vào Campuchia.

Phía Thái Lan cho biết tình hình biên giới vẫn chưa hạ nhiệt. Tờ Khaosod dẫn thông tin từ quân đội Thái Lan rằng Campuchia đã nổ súng vào binh sĩ Thái Lan tại 2 điểm vào lúc 5 giờ 30 phút sáng 11-12. Trong sáng 11-12, Thái Lan đưa tin rằng có thêm 1 binh sĩ Thái đã thiệt mạng và 10 người bị thương sau khi lực lượng Campuchia bắn một quả đạn cối rơi gần xe thiết giáp Stryker của Thái Lan tại mặt trận Ta Phraya hôm 10-12, đưa số binh sĩ Thái tử trận trong đợt giao tranh này lên 7 người.