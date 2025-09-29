Huy động 340 người ra Quảng Trị và Hà Tĩnh khắc phục lưới điện sau bão số 10 29/09/2025 14:06

(PLO)- Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống điện tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, EVNCPC huy động 340 nhân lực khẩn trương hỗ trợ các tỉnh này.

Ngày 29-9, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho hay, bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống điện tại các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Bão số 10 khi vào đất liền tại khu vực Bắc Quảng Trị - Hà Tĩnh đã làm hàng loạt cột điện gãy đổ, nhiều đường dây trung - hạ áp bị đứt, hàng nghìn trạm biến áp mất điện. Riêng tại Quảng Trị, thống kê ban đầu ghi nhận hơn 200 cột điện ngã đổ, trong đó khu vực Quảng Trạch và Bố Trạch chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Đội xung kích PC Đà Nẵng xuất quân ủng hộ PC Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: PC

Ngay từ hôm qua (28-9), Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVNCPC Nguyễn Hữu Khánh cùng lực lượng các Ban Kỹ thuật, An toàn đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục sự cố.

Trước yêu cầu cấp điện trở lại sau bão, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư đã chủ trì họp khẩn và nhấn mạnh đây là tình huống đặc biệt khẩn cấp.

Ông Cư yêu cầu EVNCPC huy động tối đa nhân lực, phương tiện để hỗ trợ hai Công ty Điện lực Quảng Trị và Hà Tĩnh khắc phục nhanh sự cố, sớm khôi phục điện phục vụ Nhân dân.

EVNCPC đã huy động 340 kỹ sư, công nhân từ bảy Công ty Điện lực thành viên và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (CPCCPSC) để khẩn trương hỗ trợ khắc phục sự cố sau bão.

Trong đó, Công ty Điện lực Quảng Trị được tăng cường 205 người. Đối với Công ty Điện lực Hà Tĩnh (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc), EVNCPC điều động 125 nhân lực.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư. Ảnh: EVNCPC

Ông Cư yêu cầu, bên cạnh lực lượng tại chỗ của Công ty Điện lực Quảng Trị, các đơn vị được điều động phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ, xuất phát ngay trong sáng và đầu giờ chiều 29-9 để kịp thời có mặt tại Quảng Trị, Hà Tĩnh.

Mục tiêu là trong ngày 29-9, Công ty Điện lực Quảng Trị phải cấp điện trở lại cho 90% khách hàng. Đặc biệt ưu tiên bệnh viện, cơ quan trọng điểm và khu dân cư thiết yếu. Đồng thời phấn đấu đến ngày 2-10 khôi phục toàn bộ lưới điện bị thiệt hại.

Theo ông Cư, việc khôi phục lưới điện sau bão không chỉ là nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh mà còn là trách nhiệm xã hội của EVNCPC đối với cộng đồng.

“Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân, kỹ sư, lực lượng tham gia hỗ trợ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với đơn vị bạn, chính quyền địa phương để nhanh chóng xử lý sự cố, cấp điện trở lại vùng tâm bão, góp phần ổn định đời sống và sản xuất của Nhân dân Quảng Trị và Hà Tĩnh”, ông Cư nhấn mạnh.

Ông Cư cũng yêu cầu toàn bộ kỹ sư, công nhân được huy động và lực lượng tại chỗ tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn, giữ vững kỷ luật lao động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm nhiệm vụ.