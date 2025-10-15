1 phụ nữ uống cà phê nghi rơi xuống thác Voi mất tích 15/10/2025 16:26

(PLO)- Người phụ nữ uống cà phê một mình tại khu vực gần thác Voi và mất tích bí ẩn sau đó.

Ngày 15-10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai lực lượng tìm kiếm người phụ nữ nghi rơi xuống thác Voi ở xã Nam Ban Lâm Hà mất tích.

Thác Voi- nơi nghi người phụ nữ rơi xuống mất tích.

Theo thông tin ban đầu, sáng 14-10, bà PTNN (40 tuổi, ngụ xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng) đến uống nước tại một quán cà phê ở khu vực thác Voi. Bà N ngồi ở khu vực vắng khách, cạnh dòng suối phía đầu khu vực thác Voi và gọi thức uống.

Khi nhân viên quán cà phê mang thức uống ra thì không thấy bà N nên hô hoán. Nhiều người tìm kiếm, phát hiện một số vật dụng, tư trang của người phụ nữ này trên bờ suối.

Cơ quan chức năng trích xuất camera, xác định khoảng 10 giờ 30 phút có hình ảnh giống như cơ thể người bị cuốn theo dòng nước từ suối chảy rất mạnh xuống thác Voi.