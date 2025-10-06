Tìm thấy thi thể người phụ nữ nghi trượt chân rơi xuống thác ở Lâm Đồng mất tích 06/10/2025 17:31

(PLO)- Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người phụ nữ nghi trượt chân rơi xuống thác ở Lâm Đồng.

Ngày 6-10, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ khu vực 3 Công an tỉnh Lâm Đồng tìm thấy thi thể người phụ nữ bị cuốn trôi tại một thác nước ở xã Bảo Lâm 3 sau ba ngày nỗ lực tìm kiếm.

Theo người nhà, nạn nhân là bà NTTTr (39 tuổi, ngụ phường La Gi, Lâm Đồng) cùng chồng vào thăm vườn ở xã Bảo Lâm 3, Lâm Đồng rồi cả hai nghỉ trưa tại chòi rẫy hôm 4-10.

Cảnh sát tìm thấy thi thể người phụ nữ sau ba ngày mất tích. Ảnh CSPCCC.

Khi người chồng thức dậy, không thấy vợ nên ra phía sau tìm kiếm và đến khu vực thác đầu nguồn hồ Hàm Thuận - Đa Mi thì phát hiện đôi dép của vợ. Nghi chuyện không lành, người chồng trình báo cơ quan chức năng.

Đội Chữa cháy - cứu nạn cứu hộ khu vực 3 đã điều 24 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang thiết có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm trên diện rộng. Tuy nhiên do nước lớn nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Chính quyền và cơ quan chức năng đã hoàn tất các hồ sơ, thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.