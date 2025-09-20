Nam sinh lớp 8 rơi xuống sông Xáng Ngang được an ninh cơ sở cứu sống 20/09/2025 21:47

(PLO)- Một học sinh lớp 8 Trường THCS Gò Xoài bị rơi xuống sông Xáng Ngang đã được thành viên lực lượng an ninh cơ sở xã Bình Lợi, TP.HCM kịp thời cứu sống.

Ngày 20-9, lãnh đạo UBND xã Bình Lợi (TP.HCM) xác nhận anh Nguyễn Hoàng Huy, thành viên lực lượng an ninh cơ sở xã Bình Lợi, đã cứu một học sinh bị rơi xuống sông. UBND xã sẽ có hình thức biểu dương hành động dũng cảm này.

Anh Huy đã lao xuống sông cứu em học sinh lớp 8 lên bờ an toàn. Ảnh: CA

Khoảng 15 giờ chiều ngày 19-9, em NĐTL, học sinh lớp 8 Trường THCS Gò Xoài, khi xuống dốc để đợi phà tại ấp 3, xã Bình Lợi, đã bất ngờ mất kiểm soát tốc độ, khiến cả em và xe đạp điện lao xuống sông Xáng Ngang.

Thời điểm đó, phà mang biển kiểm soát SG 8283 do anh NVL (ngụ ấp 3, xã Bình Lợi) điều khiển đang chạy từ ấp 11 qua ấp 3. Trên phà có anh Nguyễn Hoàng Huy. Khi phà ra giữa sông, nghe tiếng hô hoán, anh Huy lập tức nhảy xuống dòng nước, bơi đến cứu em L.

Khu vực nam sinh lớp 8 cùng xe đạp điện rơi xuống nước. Ảnh: CA

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của người dân, em học sinh được đưa lên bờ an toàn, xe đạp điện cũng được vớt lên. Hiện sức khỏe của cả em L và anh Huy đều ổn định.

Theo UBND xã Bình Lợi, hành động dũng cảm, kịp thời của anh Nguyễn Hoàng Huy đã góp phần bảo vệ tính mạng học sinh, là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng an ninh cơ sở trong công tác bảo đảm an toàn cho nhân dân.