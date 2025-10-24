Hoàn lưu bão Thần Gió gây mưa lớn, nhiều nơi ở Quảng Trị ngập lụt 24/10/2025 16:06

(PLO)- Cơn mưa lớn liên tục đổ xuống khiến một số nơi ở Quảng Trị bị ngập lụt, sạt lở.

Ngày 24-10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12, một số nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to khiến nhiều điểm thuộc khu vực miền núi, thấp trũng ngập lụt, sạt lở, giao thông bị chia cắt cục bộ.

Công an tỉnh Quảng Trị căng dây cảnh báo khu vực ngập sâu.

Tại xã Nam Hải Lăng, các tuyến đường ven sông Ô Lâu thuộc vùng thấp trũng (vùng Càng) gồm các thôn An Thơ, Phú Kinh, Hội Điền, Mỹ Chánh, Hưng Nhơn, Câu Nhi ngập sâu 0,5 - 0,7 m.

Người dân được nhắc nhở hạn chế ra đường vì mưa ngập.

Trước thực trạng đó, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai các tổ công tác xuống tận cơ sở, những khu vực bị ngập sâu giúp nhân dân di dời tài sản, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại các điểm ngập lụt, chia cắt, lực lượng cũng phối hợp với chính quyền địa phương cắm biển báo nguy hiểm và tuyên truyền người dân hạn chế qua lại để bảo đảm an toàn.

Nhiều khu vực ngập sâu từ 0,5 đến 0,7 m.

Để ứng phó mưa lớn, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị yêu cầu công an xã chủ động triển khai lực lượng, đặt biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn bị ngập, chia cắt, các điểm nguy cơ sạt lở, khu vực nguy hiểm… đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Đồng thời, đảm bảo quân số ứng trực, sẵn sàng triển khai các phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu xảy ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đoàn công tác đi kiểm tra tại xã Tuyên Phú.

Trước đó, tại xã Tuyên Phú, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình sạt lở tại Đồi Phòng Không (thôn Đồng Lâm).

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND xã, điểm sạt lở có chiều dài khoảng 300 m, rộng 3 - 8 m, từng ổn định từ năm 2021 nhưng tái sạt lở sau bão, đe dọa 53 hộ dân, trong đó 41 hộ nằm trong vùng nguy hiểm.

Đồi Phòng Không bị sạt lở nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Tuyên Phú khẩn trương xây dựng phương án di dời dân đến nơi an toàn; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, mời chuyên gia khảo sát địa chất, đánh giá toàn diện và đề xuất giải pháp xử lý hiệu quả tình trạng trên. Cùng với đó, UBND tỉnh sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp đối với khu vực này.