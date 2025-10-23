Xuất hiện một số hố sụt lún, uy hiếp các căn nhà tại Quảng Trị 23/10/2025 16:05

(PLO)- Mưa lớn kéo dài làm xuất hiện một số hố sụt lún tại Quảng Trị, uy hiếp nhiều căn nhà.

Ngày 23-10, ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết chính quyền địa phương đã báo cáo UBND tỉnh việc xuất hiện một số hố sụt lún tại địa phương này.

Theo ông Ân, mưa lớn kéo dài những ngày qua làm xuất hiện một số hố sụt lún tại thôn Mỹ Tường, có hố sâu đến 3 m, uy hiếp nhiều căn nhà.

Cán bộ xã kiểm tra, cắm biển cảnh báo các hố sụt lún đối với người dân. Ảnh: CL.

UBND xã Cam Lộ cắm biển cảnh báo người dân, lên phương án tiếp tục hỗ trợ, sơ tán các gia đình trong khu vực nguy hiểm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xã Cam Lộ xác định hố sụt lún nguy hiểm nhất trong vườn nhà ông Nguyễn Văn Liên ở thôn Mỹ Tường. Hố này cách khu vực móng nhà khoảng 15 m, rộng hơn 1m, sâu hơn 3 m, phía dưới tạo thành hàm ếch rộng, đầy nước. Quanh khu vực này còn có nhiều điểm có dấu hiệu nứt, nguy cơ tiếp tục sụt lún.

UBND xã Cam Lộ dựng hàng rào tạm để cảnh báo đối với người dân.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Ân, trước đây, tình trạng sụt lún đã xuất hiện tại thôn Mỹ Tường. UBND huyện Cam Lộ cũ đã có phương án quy hoạch, di dời 48 hộ gia đình đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, do vị trí sụt lún còn cách xa các căn nhà khác nên người dân vẫn sinh sống bình thường.