Bắt tạm giam chủ tàu cá tắt định vị để khai thác hải sản bất hợp pháp 24/10/2025 19:53

(PLO)- Một chủ tàu cá ở Quảng Trị tắt thiết bị định vị hành trình để khai thác hải sản bất hợp pháp.

Ngày 24-10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hành (42 tuổi, chủ tàu cá, ngụ xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) để điều tra tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ 20 giờ ngày 18-5, ông Nguyễn Văn Hành điều khiển, ngắt nguồn điện hai thiết bị định vị giám sát hành trình tàu cá QB-92083-TS rời cảng Gianh, tỉnh Quảng Trị để đi khai thác hải sản.

Cơ quan CSĐT bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hành. Ảnh: CA.

Đến 16 giờ 30 phút ngày 21-5, khi tàu cá này đang hoạt động khai thác trên vùng biển nước ngoài thì bị lực lượng cảnh sát biển nước ngoài phát hiện, bắt giữ, bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 Việt Nam để xử lý theo quy định.

Hành vi này khiến hệ thống giám sát tàu cá bị gián đoạn hơn 68 tiếng đồng hồ, gây rối loạn hoạt động quản lý, theo dõi của cơ quan chức năng.

Theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017, tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên bắt buộc phải duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình trong suốt quá trình hoạt động.

Việc cố tình tháo hoặc tắt thiết bị VMS bị xem là vi phạm nghiêm trọng, nằm trong nhóm hành vi bị Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo trong khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Vụ việc được đánh giá là điển hình và nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực của Việt Nam trong việc gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.