Quảng Ninh khởi tố vụ án tháo thiết bị giám sát hành trình của 13 tàu cá 23/10/2025 09:41

(PLO)- Phạm Văn Minh đã liên hệ, thỏa thuận với 13 chủ tàu cá khác để tháo thiết bị giám sát hành trình nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, phục vụ hoạt động khai thác trái phép.

Ngày 23-10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phạm Văn Minh (48 tuổi, trú tại xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Đức Trung (45 tuổi, trú tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Đây vụ việc điển hình, có tính chất nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, trong quá trình phối hợp nắm tình hình với Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phát hiện vụ việc điển hình, có tính chất nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh: 13 tàu cá cố tình tháo thiết bị giám sát hành trình (VMS) để khai thác thủy sản trái phép trong vùng cấm.

13 tàu cá đã tháo thiết bị VMS để có thể khai thác tại vùng cấm. Ảnh: CAQN

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 24 đến 28-6-2025, tại vùng biển đặc khu Cô Tô, Phạm Văn Minh đã liên hệ, thỏa thuận với 13 chủ tàu cá khác để tháo thiết bị VMS nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, phục vụ hoạt động khai thác trái phép.

Minh trực tiếp nhận 7 thiết bị VMS từ các tàu cá và cùng Nguyễn Đức Trung lắp đặt lại trên 2 tàu QN-65076-TS và QN-41320-TS do Trung quản lý, đồng thời Trung tiếp tục nhận thêm sáu thiết bị VMS khác để cất giấu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định Phạm Văn Minh và Nguyễn Đức Trung đã tổ chức tháo trái phép tổng cộng 13 thiết bị VMS, gây cản trở, rối loạn hệ thống giám sát, quản lý của cơ quan chức năng trong thời gian từ ngày 24-6 đến 14-7-2025 với tổng thời gian trên 168 giờ.

VMS được tháo rời khỏi tàu để có thể hoạt động trong vùng cấm. Ảnh: CAQN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.