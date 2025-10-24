CSGT Hà Nội xử phạt nhóm thanh niên 'đầu trần' đeo bám xe chở phạm nhân 24/10/2025 20:53

(PLO)- Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác minh và xử phạt gần 9 triệu đồng nhóm thanh niên đầu trần, chở quá số người quy định, bám theo xe chở phạm nhân trên phố Lê Đức Thọ.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội vừa xác minh làm rõ nhóm thanh niên bám theo xe chở phạm nhân trên phố Lê Đức Thọ. Hành vi của nhóm này bị ghi hình và lan truyền trên mạng xã hội một ngày trước.

Theo Công an Hà Nội, video ghi lại cảnh nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, bám theo xe chở phạm nhân di chuyển trên phố Lê Đức Thọ gây mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Video trên mạng xã hội ghi lại vi phạm của nhóm thanh niên. Ảnh: CA

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác định và mời các thanh niên liên quan lên trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm. Cụ thể, các vi phạm bao gồm: điều khiển xe chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe. Các thanh niên đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và viết cam kết không tái phạm.

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ba người điều khiển phương tiện và những người ngồi sau. Tổng số tiền phạt gần 9 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ giấy tờ và phương tiện liên quan để xử lý theo quy định.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo hành vi điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đeo bám hoặc cản trở xe ưu tiên là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý kiên quyết để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.