Công an triệt phá đường dây sản xuất 20.000 chai nước hoa giả 24/10/2025 17:49

Ngày 24-10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TP.HCM đã triệt phá thành công chuyên án “sản xuất, buôn bán hàng giả”; là nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng Chanel, Gucci, Yves SaintLaurent, Versace, Burberry, Dior,… do vợ chồng đối tượng Nguyễn Ngọc Thơ (40 tuổi) và Trương Thị Mai Hiền (41 tuổi) cầm đầu.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, công an xác định từ đầu năm 2024, Nguyễn Ngọc Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Phát triển Nguyên Hương ở phường Tam Bình, TP.HCM nhận thấy nhiều khách hàng có nhu cầu mua nước hoa nên đã tự học hỏi, tạo ra công thức pha chế nước hoa.

Sau đó, Thơ cùng vợ là Trương Thị Mai Hiền mua máy móc, nguyên vật liệu, hương liệu, công cụ và các vỏ chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Yves SaintLaurent, Versace, Burberry, Dior,…; rồi thuê xưởng trên đường Cây Keo để tổ chức cho các nhân viên là người thân trong gia đình làm giả nước hoa.

Công an xác định, tất cả công đoạn từ pha chế, bơm chiết xuất, in, dán tem nhãn, đóng gói sản phẩm và bán cho khách hàng qua các ứng dụng giao tiếp, hội nhóm trên không gian mạng và dịch vụ chuyển phát nhanh để tiêu thụ số hàng giả đặc biệt lớn đến các khách hàng tại nhiều tỉnh, thành.

Tang vật công an thu được. Ảnh: NT

Ba tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành khám xét văn phòng công ty, kho hàng, xưởng sản xuất của cơ sở này. Kết quả thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Yves SaintLaurent, Versace, Burberry, Dior,… và các công cụ, phương tiện sản xuất hàng giả như hóa chất, cồn, hương liệu, máy tính, máy in, máy dập, nhãn… Ước tính số tiền thu lợi trên 15 tỉ đồng.

Ngoài ra, Công an TP đã bắt giữ, khởi tố 11 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan để xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật.

Động thái này của Công an TP.HCM nhằm thực hiện quyết liệt mệnh lệnh, chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...