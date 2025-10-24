Cất tiền kỹ quá, tưởng mất trộm nên báo công an 24/10/2025 18:11

(PLO)- Lực lượng Công an xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị xác định hiện trường không có dấu vết của việc mất trộm tài sản.

Ngày 24-10, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã làm rõ sự việc một người đàn ông trình báo bị mất trộm tài sản ở xã Bắc Trạch.

Trước đó, chiều ngày 13-10, Công an xã Bắc Trạch tiếp nhận trình báo của ông Nguyễn Ngọc T (thôn 3 Bắc Trạch) về sự việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập lấy cắp 63 triệu đồng.

Đây là số tiền ông T thu lãi và gốc của các hộ dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội thuộc địa bàn thôn 3 Bắc Trạch, xã Bắc Trạch.

Công an tìm thấy số tiền 36 triệu đồng của ông Tuỳ báo mất. Ảnh: CA.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo mất trộm, Công an xã Bắc Trạch đã tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

Quá trình xác minh, Công an xã Bắc Trạch nhận định lời khai của ông T có nhiều mâu thuẫn và hiện trường nơi xảy ra sự việc không có dấu hiệu của việc có kẻ gian đột nhập.

Qua làm rõ sự việc, ông T khai báo là do tinh thần không minh mẫn nên đã cất số tiền này ở đâu không nhớ rõ, tìm kiếm nhiều nơi nhưng không phát hiện nên nghĩ có kẻ gian lấy trộm và đã trình báo Công an xã Bắc Trạch.

Công an xã Bắc Trạch đã tiến hành xác minh, kiểm tra các thông tin liên quan và xác định, ông Nguyễn Ngọc T có vấn đề về sức khỏe và không có động cơ, mục đích cố ý báo tin giả.

Qua trao đổi nhiều lần, ông T nhớ lại đã tự cất số tiền ở một nơi sau đó quên.