Đi đánh bóng chuyền về nhặt được tiền, nam sinh đem nộp công an 20/10/2025 10:23

(PLO)- Nam sinh ở Quảng Trị nhặt được tiền đến nhờ công an xã tìm người đánh rơi.

Ngày 20-10, Công an xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị cho hay đơn vị đã trao trả tài sản cho người đánh rơi sau khi tiếp nhận từ một học sinh nhặt được tiền.

Trước đó, chiều tối 19-10, em Đoàn Trung Dũng (16 tuổi, học sinh lớp 11A2, Trường THCS - THPT Bến Quan ở xã Bến Quan) trên đường đi chơi bóng chuyền từ nhà văn hóa thôn 5 về, khi qua khỏi cầu Bến Quan nhặt được tiền rơi ven đường Hồ Chí Minh.

Em Đoàn Trung Dũng đến nhờ công an tìm người đánh rơi. Ảnh: CA

Sau khi nhặt được tiền, em Dũng đến trụ sở Công an xã Bến Quan giao nộp hơn 4 triệu đồng nhặt được.

Tiếp nhận tài sản, lực lượng Công an xã nhanh chóng thông báo đến các thôn thông qua cảnh sát khu vực để tìm người đánh rơi.

Đến tối cùng ngày, chị Trần Thảo Ly (ngụ thôn 5, Bến Quan) đến trụ sở Công an xã Bến Quan nhận lại số tiền đánh rơi.

Chị Ly bày tỏ niềm vui, cảm ơn sâu sắc tới Công an xã Bến Quan, đặc biệt là em Đoàn Trung Dũng, một tấm gương sáng về lòng trung thực, đáng được biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.

Chị Trần Thảo Ly vui mừng nhận lại tài sản. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 14-10, Công an xã Bến Quan đã hỗ trợ bà Phạm Thị Thu Thủy (43 tuổi, ngụ xã Bến Quan) nhận lại tài sản bị mất.

Theo bà Thủy, trên đường liên thôn ở xã Bến Quan, bà đánh rơi một chiếc ví, bên trong có 3 triệu đồng cùng sợi dây chuyền vàng hai chỉ loại 18 K.

Sau khi fanpage Công an xã Bến Quan đăng thông tin tìm đồ đánh rơi, nhờ sự lan tỏa của cộng đồng mạng, ông HVD (ngụ thôn 4, xã Bến Quan) đến trụ sở Công an xã Bến Quan để trao trả lại chiếc ví cho người đánh rơi.