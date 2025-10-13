Thấy rùa bò vào nhà, người đàn ông nhanh trí đăng lên mạng để hỏi 13/10/2025 13:28

(PLO)- Nghi rùa bò vào nhà là rùa quý hiếm, người đàn ông đã nhanh chóng tìm hiểu.

Ngày 13-10, Hạt kiểm lâm Gio Linh – Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) thông tin, vừa phối hợp cùng Công an xã Bến Hải, đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt tổ chức thả cá thể rùa quý hiếm về tự nhiên.

Trước đó, ngày 12-10 ông Lê Bang (trưởng thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải) phát hiện 1 con rùa bò vào nhà nên đã chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội để hỏi.

Lực lượng chức năng thả cá thể rùa về với thiên nhiên. Ảnh: MT.

Sau khi biết đây là loài rùa quý hiếm, ông Bang đã chủ động mang rùa đến giao nộp Công an xã Bến Hải.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể rùa nặng khoảng 1kg, sức khỏe bình thường. Đây là 1 con rùa núi vàng (Indotestudo elongata) thuộc nhóm IIB – loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ.