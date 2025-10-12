2 cá thể chim niệc nâu quý hiếm rủ nhau bay vào nhà dân 12/10/2025 15:49

(PLO)- Khi biết đây là hai cá thể chim niệc nâu quý hiếm, người dân đã giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngày 12-10, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể chim niệc nâu quý hiếm từ người dân và bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG PN-KB) cứu hộ, chăm sóc.

Người bàn giao 2 cá thể chim niệc nâu quý hiếm là anh Hồ Va Li, ở bản Hà Lẹc, xã Kim Ngân.

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cứu hộ, chăm sóc 2 cá thể này. Ảnh: BT.

Theo đó, 2 cá thể niệc nâu này bay vào nhà anh Li lúc còn non. Sau khi phát hiện đây là loài chim quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt, anh đã chủ động báo cơ quan chức năng và tiến hành giao nộp.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Hạt Kiểm lâm Kim Ngân đã kiểm tra, xác định đây là 2 cá thể niệc nâu quý hiếm (nhóm IB).

Tại thời điểm tiếp nhận, 2 cá thể niệc nâu này đang trong tình trạng sức khỏe bình thường. Hạt Kiểm lâm Kim Ngân đã liên hệ, bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc VQG PN-KB để chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên trong thời gian sớm nhất.

Hai cá thể niệc nâu. Ảnh: BT.

Chim niệc nâu có tên khoa học là Anorrhinus austeni, thuộc họ hồng hoàng, nằm trong danh mục nhóm IB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Chim thuộc họ mỏ sừng, sở hữu bộ lông màu nâu, môi trường sống của chúng chủ yếu ở rừng lá rộng thường xanh, rừng thứ sinh.