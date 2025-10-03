Thấy con chim lạ có mỏ dài bay vào quán nhậu, chủ quán liền báo kiểm lâm 03/10/2025 10:12

(PLO)- Phát hiện con chim lạ có mỏ dài bay vào quán nhậu, chủ quán ở Đắk Lắk liền tra cứu thông tin trên mạng và báo tin đến lực lượng kiểm lâm.

Ngày 3-10, một lãnh đạo Hạt kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột - Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận vừa tiếp nhận một con chim cao cát bụng trắng do người dân giao nộp.

Con chim cao cát tự bay vào quán nhậu. Ảnh: Q.N

“Hiện chúng tôi đã tiếp nhận chim cao cát bụng trắng và sẽ bàn giao cho đơn vị có chuyên môn để bảo tồn” - lãnh đạo này nói.

Trước đó, vào tối 2-10, một con chim lạ tự bay vào quán nhậu số 88 đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thấy chim có hình dạng kỳ lạ, có mỏ dài, chủ quán nhậu liền chụp hình lại và tra cứu thông tin trên mạng.

“Qua tìm hiểu, tôi biết được đây là chim cao cát bụng trắng cực kỳ quý hiếm nên lập tức báo tin cho kiểm lâm” - chủ quán này nói.