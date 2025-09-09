Đi làm rẫy, người dân ở Đắk Lắk bắt được con vật quý hiếm giao công an 09/09/2025 20:11

(PLO)- Trong lúc đi làm rẫy, người dân ở Đắk Lắk bắt được một con vượn má vàng rồi giao cho cơ quan chức năng.

Ngày 9-9, Công an xã Krông Pắc phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tiếp nhận một con vượn má vàng, do người dân địa phương giao nộp.

Trước đó, ngày 7-9, vợ chồng ông Lương Thế Vinh (ngụ buôn Gah Mah, xã Krông Pắc) đi làm rẫy thì phát hiện một con vượn đang phá rẫy nên tìm cách bắt.

Cá thể vượn má vàng vừa được người dân giao cho công an, kiểm lâm. Ảnh: S.Đ

Sau khi mang về nhà, tra cứu thông tin trên Internet, ông Vinh biết được đây là vượn má vàng, loài vật nguy cấp, quý, hiếm, thuộc nhóm IB trong sách đỏ Việt Nam.

Ngày 9-9, ông Vinh đến trình báo, giao nộp vượn má vàng cho Công an xã Krông Pắc. Đại diện Công an xã Krông Pắc ghi nhận tinh thần tự giác của ông Vinh.

Sau khi tiếp nhận con vượn má vàng, Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột sẽ thả về tự nhiên theo quy định.