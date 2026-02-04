Nữ hành khách bỏ quên túi đựng bông tai, nhẫn... bằng vàng trị giá 100 triệu ở sân bay 04/02/2026 17:16

(PLO)- Một nữ hành khách bỏ quên túi xách đựng bộ trang sức bằng vàng trị giá 100 triệu đồng sau chuyến bay từ TP.HCM đi Huế.

Ngày 4-2, Đội An ninh hàng không - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế, cho biết đơn vị vừa trao trả bộ trang sức bằng vàng cho một hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Đội An ninh hàng không - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế trao trả số trang sức bằng vàng giá trị 100 triệu đồng cho hành khách bỏ quên.

Tài sản được trao trả gồm một lắc tay, một đôi bông tai và năm nhẫn bằng vàng, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng của hành khách HTL (27 tuổi, trú TP Huế).

Trước đó, ngày 3-2, chị L di chuyển trên chuyến bay VJ310 từ TP.HCM đi Huế. Khi xuống sân bay, trong lúc đợi xe đến đón để trở về nhà chị L bỏ quên một túi xách màu đen, bên trong có tài sản là số trang sức nói trên.

Sau khi rời khỏi sân bay một lúc thì chị phát hiện nên liên hệ với sân bay. Tiếp nhận thông tin hành khách bị thất lạc tài sản, cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không đã kiểm tra, xác minh, làm rõ chủ sở hữu của chiếc túi và tài sản bên trong.

Khi nhận lại tài sản, chị HTL gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không Công an TP Huế vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tác phong làm việc chuyên nghiệp.