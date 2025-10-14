Người đàn ông đến công an trao trả đồ nhặt được 14/10/2025 18:01

(PLO)- Biết tin công an đang tìm đồ đánh rơi cho người mất, một người đàn ông ở Quảng Trị nhờ người thân chở đến trụ sở công an xã để trao trả.

Ngày 14-10, Công an xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị thông tin đã tìm được đồ đánh rơi của một người phụ nữ do một người đàn ông nhặt được.

Trước đó, ngày 4-10, bà Phạm Thị Thu Thủy (43 tuổi, ngụ xã Bến Quan) liên hệ Công an xã Bến Quan nhờ đăng thông tin tìm tài sản bị mất.

Theo trình bày của bà Thủy, trên đường liên thôn ở xã Bến Quan, bà đánh rơi một chiếc ví, bên trong có 3 triệu đồng cùng sợi dây chuyền vàng hai chỉ loại 18 K.

Bà Phạm Thị Thu Thủy nhận lại tài sản sau khi được Công an hỗ trợ tìm kiếm. Ảnh: MT.

Sau khi fanpage Công an xã Bến Quan đăng thông tin tìm đồ đánh rơi, nhờ sự lan tỏa của cộng đồng mạng, đến ngày 13-10, ông Hoàng Văn Dụng (67 tuổi, ngụ thôn 4, xã Bến Quan) nhờ người thân đưa đến trụ sở Công an xã Bến Quan để trao trả lại chiếc ví cho người đánh rơi.

Ông Dụng chia sẻ: Sau khi nhặt được đồ đánh rơi, người thân ông xem trang Fanpage Công an xã Bến Quan, thấy có thông tin tìm kiếm nên chủ động liên hệ để trả lại tài sản cho người mất.

Công an xã Bến Quan đã tiếp nhận, bàn giao lại toàn bộ tài sản cho bà Phạm Thị Thu Thủy. Bà Thủy bày tỏ xúc động, cảm ơn ông Hoàng Văn Dụng cùng lực lượng Công an xã đã kịp thời giúp đỡ.