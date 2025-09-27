Quảng Ngãi: Sơ tán 12 hộ dân ở xã Đăk Plô do vết nứt trên đỉnh đồi dài 200 mét 27/09/2025 15:31

(PLO)- Vết nứt dài 200 mét trên đỉnh đồi thôn Rooc Mẹt, xã xã Đăk Plô, Quảng Ngãi đe dọa trực tiếp 12 hộ dân với hơn 50 nhân khẩu đang sinh sống dưới chân đồi.

Ngày 27-9, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết một vết nứt dài gần 200m vừa xuất hiện trên đỉnh đồi thôn Rooc Mẹt, đe dọa trực tiếp 12 hộ dân với hơn 50 nhân khẩu đang sinh sống dưới chân đồi.

Một vết nứt dài 200 mét vừa xuất hiện trên đỉnh đồi thôn Rooc Mẹt.

Vết nứt rộng 5-15cm, sâu 45-50cm, kéo dài dọc theo khu vực người dân trồng mì và cà phê. Đáng lo ngại, phía sau nhiều ngôi nhà ở chân đồi cũng xuất hiện các vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng đến an toàn nhà cửa, tài sản và tính mạng người dân.

Ngay sau khi phát hiện, chính quyền xã Đăk Plô đã lập đoàn kiểm tra, xác định khu vực này có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng; đồng thời khẩn trương di dời toàn bộ 12 hộ dân đến nơi ở tạm, bố trí xen ghép tại nhà rông, trường học và nhà dân an toàn. Xã cũng cắm biển cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế qua lại gần khu vực nguy hiểm.

Vết nứt rộng 5-15cm, sâu 45-50cm, kéo dài dọc theo khu vực người dân trồng mì và cà phê.

UBND xã Đăk Plô đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường trong ngày 29-9 để kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm và có giải pháp xử lý, đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân.

Được biết, xã Đăk Plô được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Đăk Plô, Đăk Man và Đăk Nhoong, hiện có hơn 1.680 hộ dân. Đây là khu vực có địa hình nhiều đồi núi, độ dốc lớn, dân cư phân bố ven ta luy dương, sông suối, nên nguy cơ sạt lở đất trong mùa mưa bão luôn ở mức cao.