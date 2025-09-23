Đi tỉnh lộ ở Quảng Ngãi, thấp thỏm đá tảng rơi xuống đầu 23/09/2025 17:51

(PLO)- Chủ tịch UBND xã cho biết có ít nhất 5-6 điểm đá tảng rơi xuống đường, vô cùng nguy hiểm cho người và phương tiện.

Nhiều tuyến đường miền núi Quảng Ngãi liên tục xảy ra sạt lở, đất đá từ taluy dương đổ ập xuống mặt đường. Không chỉ chia cắt giao thông, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Ngày 23-9, UBND xã Mô Rai cho biết mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tuyến Tỉnh lộ 674 qua địa bàn, làm giao thông bị chia cắt.

Hàng trăm khối đất đá, cây cối sạt xuống vùi lấp mặt đường Tỉnh lộ 674.

Trong đêm 22 và rạng sáng 23-9, tuyến đường xuất hiện hai điểm sạt lở lớn tại Km19 và Km20. Hàng trăm khối đất, đá, cây cối từ taluy dương tràn xuống, vùi lấp mặt đường. Đến trưa cùng ngày, tuyến đường vẫn ách tắc, người dân không thể di chuyển, công tác quản lý, bảo vệ rừng của lực lượng chức năng cũng gặp khó khăn.

Trên tuyến Tỉnh lộ 627C dài 20km từ xã Đặng Thùy Trâm đi thảo nguyên Bùi Hui, nhiều ngày qua liên tục xuất hiện hàng chục điểm sạt lở. Đá tảng đường kính 0,3 – 1m từ trên cao lăn xuống mặt đường, gây sụt lún nền, chắn ngang rãnh thoát nước.

Nhiều tảng đá rơi xuống mặt đường tỉnh lộ với kích thước lớn, nguy hiểm cho người đi đường.

Đáng lo ngại, nhiều khối đá lớn trên taluy dương đã nứt gãy, chỉ chờ mưa lớn để lăn xuống. Địa hình nơi đây hiểm trở, một bên núi, một bên vực sâu, lại nhiều khúc cua gấp. Chiều tối, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn hạn chế, nỗi lo đá rơi càng ám ảnh người đi đường.

Những khối đá nứt toác chực chờ đổ xuống đường.

Ông Nguyễn Văn, Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm cho biết đoạn từ UBND xã đến thảo nguyên Bùi Hui hiện có ít nhất 5-6 điểm đá tảng rơi xuống đường. Chính quyền đã di dời một số khối đá, cắm biển cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông khi trời mưa. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Đá từ trên cao rơi xuống mặt đường khiến người dân vô cùng bất an.

“Nếu sạt lở nghiêm trọng hơn, xã có thể bị cô lập hoàn toàn với Ba Tơ. Chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng sớm khảo sát, xử lý những điểm đá lở để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và người dân khi đi lại”, ông Văn nhấn mạnh.

Tại xã Sơn Tây, mưa lớn nhiều ngày cũng làm đất đá từ mái taluy dương sạt xuống mặt đường, đặc biệt tại khu vực dốc Ông Phó trên Tỉnh lộ 623.

Nhiều khối đá tràn ra mặt đường.

UBND xã đã phối hợp đơn vị quản lý đường bộ dọn dẹp đất đá, dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo.

Ông Đinh Công Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây cho hay địa phương đã có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh đề nghị hỗ trợ xử lý khối lượng đất đá sạt lở, nhằm bảo đảm giao thông và hạn chế nguy hiểm cho người đi đường.

Chính quyền địa phương đã dựng biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm.

Trước tình hình này, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã khảo sát 15 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường do sở quản lý, tập trung tại miền núi phía tây, để đánh giá hư hỏng, xác định vị trí xung yếu và đề xuất phương án khắc phục.

Tình trạng sạt lở trên các tuyến miền núi không chỉ gây ách tắc, hư hỏng hạ tầng giao thông mà còn đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản của người dân. Công tác xử lý, gia cố các điểm nguy cơ sạt lở được xác định là nhiệm vụ cấp thiết khi mùa mưa bão đang cận kề.

Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho hay, hiện tình trạng trên xảy ra ở nhiều tuyến đường trên địa bàn. Sở đã có văn bản gửi cho tất cả các đơn vị quản lý các tuyến đường xảy ra sự cố để khắc phục trong thời gian sớm nhất.

