Giải thoát cô gái 19 tuổi khỏi khối u buồng trứng to như trái dưa hấu 22/09/2025 08:50

Ngày 22-9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết vừa tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u buồng trứng nặng 5,5 kg (tương đương trái dưa hấu lớn) cho bệnh nhân LYH, 19 tuổi, ngụ xã Đăk Hà.

Theo gia đình, hơn một năm qua bụng của bệnh nhân có dấu hiệu to dần nhưng không đau nên không đi khám. Gần đây, bụng bệnh nhân lớn nhanh bất thường, kèm cảm giác tức nặng, khó chịu nên mới đến bệnh viện kiểm tra.

Khối u buồng trứng kích thước lớn được lấy ra từ bụng bệnh nhân.

Qua xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện khối u lớn ở vùng chậu. Bệnh nhân được chẩn đoán u buồng trứng kích thước lớn, theo dõi ung thư buồng trứng.

Bác sĩ chuyên khoa I Đinh Hữu Hòa, Trưởng khoa Ung bướu, cho hay do khối u phát triển quá lớn, trước mổ bác sĩ dự liệu có thể dính nhiều cơ quan trong ổ bụng như đại tràng, ruột non, thành chậu…, nguy cơ mất máu cao. Sau hội chẩn, êkíp đã quyết định phẫu thuật.

Ca mổ kéo dài nhiều giờ, các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u khỏi đại tràng và buồng trứng phải. Khối u có kích thước 20 x 35 cm, nặng 5,5 kg.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang hồi phục tốt.

Theo bác sĩ Hòa, u nang buồng trứng thường gặp ở phụ nữ lớn tuổi, song cũng có thể xuất hiện ở người trẻ. Ông khuyến cáo phụ nữ khi có các dấu hiệu bất thường như đau bụng, bụng to nhanh, nặng tức, hoặc chèn ép gây táo bón, bí tiểu… cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.