Quảng Ngãi yêu cầu xử lý cơ sở chế biến mủ cao su trái phép, gây ô nhiễm môi trường 19/09/2025 17:14

(PLO)- Hai cơ sở chế biến mủ cao su không phép, xả thải trực tiếp ra môi trường khiến người dân bức xúc, cơ quan chức năng kiến ghị xử lý.

Ngày 19-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh 2 xưởng chế biến mủ cao su trái phép, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường Đăk Bla và xã Đăk Rơ Wa.

Xưởng chế biến mủ cao su trái phép ở xã Đăk Rơ Wa nhìn từ trên cao.

Trong văn bản gửi đi, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương đề nghị chính quyền phường Đăk Bla và xã Đăk Rơ Wa, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh và có báo cáo về thông tin phản ánh của báo chí và xử lý vi phạm (nếu có).

Xưởng chế biến mủ cao su hoạt động trái phép ở phường Đăk Bla.

Trước đó, nhiều hộ dân ở tổ dân phố Nguyễn Trãi 4 (phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi) phản ánh cơ sở chế biến mủ cao su tại khu vực này gây tình trạng ô nhiễm suốt nhiều năm. Xưởng chế biến được xây dựng kiên cố, diện tích lớn, có hàng chục công nhân làm việc mỗi ngày.

Bên trong các xưởng chế biến mủ cao su.

Khi hoạt động, các bể chứa mủ cao su sủi bọt tràn ra ngoài, chảy khắp nơi gây mùi hôi thối nồng nặc.

UBND phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc kiểm tra và xác định cơ sở chế biến trên do ông Nguyễn Ngọc Túc làm chủ. Cơ sở này không có giấy phép hoạt động, không giấy phép xây dựng và xả thải trực tiếp ra suối Đăk Tía.

Nước thải từ quá trình sơ chế ở xưởng chế biến mủ cao su ở xã Đăk Rơ Wa chảy tràn ra môi trường xung quanh.

Ông Mai Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND phường Đăk Bla cho biết, phản ánh của người dân về tình trạng mùi hôi, xả thải gây ô nhiễm môi trường của xưởng này là hoàn toàn chính xác, phường đang cho các ngành chức năng tiến hành xử lý theo quy định.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại xã Đăk Rơ Wa. Tại đây, một cơ sở chế biến mủ khác cũng được xây dựng kiên cố giữa rừng cao su, hoạt động rầm rộ nhưng chưa có giấy phép. Cơ sở này của ông Bùi Đình Thường làm chủ. Hoạt động chế biến mủ cao su trong cơ sở này gây mùi hôi nồng nặc, nước thải chảy tràn ra môi trường xung quanh.

Ông Hà Đường, Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Wa cho biết, diện tích đất mà ông Thường sử dụng thuộc quy hoạch đất nông nghiệp. Qua làm việc, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép sản xuất, cũng không có hồ sơ xử lý nước thải liên quan đến hoạt động chế biến mủ cao su.