Thiếu tiền tiêu xài, 4 thanh niên lái ô tô đi cướp tài sản 17/09/2025 20:57

(PLO)- Thấy nạn nhân đi một mình, 4 thanh niên đã khống chế, cướp tài sản là ví tiền bên trong có 18 triệu đồng và 1 sợi dây chuyền vàng.

Ngày 17-9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an xã Đăk Rơ Wa đang tạm giữ Lê Duy Sơn (SN 2002), Lâm Quốc Vy (SN 2001), Võ Hoàng Gia Hưng (SN 2007) và Lê Chí Khang (SN 2009) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nhóm 4 thanh niên thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp tài sản.

Theo thông tin, lúc 20 giờ ngày 15-9, Công an xã Đăk Rơ Wa tiếp nhận tin báo của chị Trịnh Thị Bích Vân (35 tuổi, trú tại xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi) về việc bị 4 thanh niên cướp tài sản. Tài sản bị chiếm đoạt gồm 18 triệu đồng và 1 sợi dây chuyền vàng (khoảng 2 chỉ).

Hung khí sử dụng để cướp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đăk Rơ Wa đã khẩn trương huy động lực lượng tiến hành xác minh, truy xét. Sau gần 1 giờ truy xét, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Công an xã Đăk Rơ Wa đã nhanh chóng xác định và bắt giữ 4 nghi phạm gây án gồm: Lê Duy Sơn (SN 2002), Lâm Quốc Vy (SN 2001), Võ Hoàng Gia Hưng (SN 2007) và Lê Chí Khang (SN 2009), thu giữ toàn bộ số công cụ, phương tiện cùng tài sản bị cướp.

Tại cơ quan Công an, nhóm này khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau chuẩn bị hung khí, sử dụng xe ô tô để thực hiện hành vi cướp tài sản. Khoảng 19 giờ ngày 15-9, khi đi đến đường liên thôn thuộc thôn Đăk Prông, xã Đăk Rơ Wa, cả nhóm phát hiện chị Vân đi một mình nên đã khống chế, cướp 1 ví tiền (có 18 triệu đồng) và sợi dây chuyền vàng.

Sau khi gây án, nhóm này đem bán dây chuyền vàng được 18 triệu đồng. Toàn bộ số tiền cướp được, cả nhóm đã chia nhau tiêu xài và mua điện thoại sử dụng.