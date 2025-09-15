Thiếu niên trộm 4 điện thoại bị bắt vì có tóc nhuộm màu vàng 15/09/2025 12:20

(PLO)- P lên núi, đến chỗ những công nhân đang khai thác cây để trộm 4 điện thoại.

Ngày 15-9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an xã Đông Sơn đã truy xét, bắt giữ NTP (14 tuổi, trú xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) do liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản chỉ sau 1 giờ gây án.

Theo thông tin, khoảng 16 giờ ngày 13-9, Công an xã Đông Sơn nhận được tin báo của người dân về việc mất trộm tài sản gồm 4 chiếc điện thoại di động khi họ đang khai thác cây tại khu vực núi Thình Thình (thôn Diên Lộc, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Thủ phạm bị bắt sau 1 giờ gây án, toàn bộ tài sản trộm cắp được thu hồi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đông Sơn đã phân công lực lượng tiếp cận hiện trường, thu thập thông tin và khoanh vùng đối tượng

Với những thông tin ít ỏi ban đầu của người bị hại về “đối tượng nhỏ con, tóc nhuộm màu vàng” nhưng công an xã đã truy xét, bắt giữ NTP (14 tuổi, trú tại xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) chỉ sau hơn 1 giờ gây án, thu hồi toàn bộ tài sản.

Qua công tác đấu tranh, P khai nhận đã lợi dụng sơ hở lúc người dân đang khai thác cây, không quản lý tài sản để trộm cắp 4 điện thoại di động.

Hiện vụ việc do Công an xã tiếp tục điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định