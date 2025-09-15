Công an phong tỏa quán karaoke lớn nhất Quảng Ngãi 15/09/2025 12:12

(PLO)- Hàng chục cảnh sát có mặt, đưa nhiều người từ trong quán karaoke lớn nhất Quảng Ngãi ra ngoài rồi chở đi.

Trưa 15-9, một nguồn tin cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi phong tỏa, ập vào kiểm tra nhà hàng, karaoke, massage Venus (đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Lộ).

Hàng chục cảnh sát có mặt tại quán karaoke lớn nhất Quảng Ngãi.

Khoảng 0 giờ 15-9, hàng chục cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đã phong tỏa tụ điểm trên. Ghi nhận tại hiện trường, cảnh sát 113, cảnh sát cơ động tổ chức nhiều lớp phong tỏa quán karaoke Venus. Vòng ngoài, lực lượng CSGT có mặt điều tiết giao thông, ngăn phương tiện vào khu vực. Vụ việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi.

Nhiều người bên trong quán karaoke được cảnh sát đưa đi.

Theo người dân khu vực, khoảng 0 giờ ngày 15-9, hàng chục chiến sĩ cảnh sát có mặt tại địa điểm karaoke trên. Ngay sau đó, nhiều chiến sĩ đã ập vào bên trong.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, cảnh sát đưa hàng chục người trong quán karaoke này ra ngoài, chuyển lên xe và đưa đi.

PLO tiếp tục cập nhật.