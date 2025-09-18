Xây nhà máy lọc nước 250 tỉ đồng để đặc khu Lý Sơn hết khát 18/09/2025 15:39

Ngày 18-9, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đặc khu Lý Sơn sẽ được xây dựng hệ thống thu gom, trữ và cấp nước phục vụ sinh hoạt và trồng trọt. Dự án sẽ do Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) làm chủ đầu tư, quy mô 250 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 17-9, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về phương án tạo nguồn cung cấp nước ngọt cho đặc khu Lý Sơn trước tình trạng đặc khu này đang đối mặt với tình trạng thiếu nước.

Khai thác nước mặt và nước ngầm đã bộc lộ hạn chế

Theo Sở NN&MT, hiện nay nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên đặc khu Lý Sơn chủ yếu khai thác từ nước mặt và nước ngầm. Với nguồn nước mặt, từ năm 2012, tỉnh đã đưa vào khai thác hồ chứa nước Thới Lới, dung tích trên 270.000 m³, công trình trữ, cấp và bổ sung nguồn nước ngầm quan trọng cho địa phương.

Hồ chứa nước trên núi Thới Lới.

Ngoài ra, còn có các dự án khác như hệ thống trữ nước sinh hoạt, kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp thu nước lưu vực phía Đông Nam núi Giếng Tiền và phía Tây Nam núi Hòn Sỏi; hồ chứa nước Suối Cùng thu nước một phần phía Tây Nam núi Thới Lới.

Hàng trăm đường ống nước của người dân tại một giếng nước trên đặc khu Lý Sơn.

Đối với nước ngầm, hiện có hệ thống cấp nước trung tâm khai thác từ giếng khoan để cấp cho khu vực trung tâm cùng hơn 2.100 giếng đào, giếng khoan của người dân. Tuy nhiên, nguồn nước ngầm đã bắt đầu nhiễm mặn, suy thoái nghiêm trọng, đòi hỏi phải thay thế bằng nguồn nước mặt ổn định hơn.

Xây dựng nhà máy lọc nước ngọt 250 tỉ đồng

Trước yêu cầu cấp thiết đó, Sở NN&MT đã khảo sát, nghiên cứu và lập báo cáo đề xuất nhiều phương án. Trong đó, phương án 1 được chọn là xây dựng hệ thống thu gom, trữ và cấp nước tại Lý Sơn, nhằm cung cấp nước sinh hoạt với lưu lượng 1.150 m³/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu của khoảng 11.000 dân; đồng thời tạo nguồn nước tưới tiết kiệm cho 32 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Để có nước sinh hoạt và trồng trọt, người dân trên đảo Lý Sơn thường dùng các lu lớn để chứa nước mưa.

Các hạng mục đầu tư gồm bể chứa ngầm theo điều kiện địa hình; nhà máy xử lý, cấp nước công suất 1.150 m³/ngày đêm; tuyến ống dẫn nước từ hồ Thới Lới đến nhà máy; hệ thống tuyến ống phân phối chính và nhánh. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 250 tỉ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026 – 2029.

Sau khi nghe báo cáo của Sở NN&MT cùng ý kiến các sở, ngành, UBND đặc khu Lý Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nhấn mạnh: Phương án cấp nước ngọt ổn định, bền vững giữ vai trò then chốt cho sự phát triển của Lý Sơn.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu.

Để đảm bảo tính khả thi, ông Hiền giao Sở NN&MT đánh giá nhu cầu sử dụng nước ngọt gắn với các quy hoạch, từ đó đề xuất phương án phù hợp cả trước mắt và lâu dài. Đồng thời, lưu ý phát huy tối đa hiện trạng các công trình đã và đang được đầu tư, đề xuất giải pháp kỹ thuật theo từng giai đoạn, cân đối nguồn lực và kêu gọi vốn ngoài ngân sách để triển khai hiệu quả.