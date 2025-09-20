Quảng Ngãi khắc phục xong sự cố vỡ bờ bao ô chứa rác 20/09/2025 10:49

Sáng 20-9, bà Y Lan, Chủ tịch UBND xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện sự cố vỡ bờ bao ô chứa rác tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn huyện Ngọc Hồi (Kon Tum cũ) đã được xử lý cơ bản. Khu liên hiệp này sẽ tiếp tục được đưa vào vận hành bình thường.

Vị trí điểm vỡ bờ bao đã được xử lý xong.

Liên quan đến việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết, tỉnh đã giao các sở chuyên ngành, UBND xã Sa Loong và xã Bờ Y tiếp tục theo dõi, kiểm tra để bảo đảm sự cố vỡ hố chứa rác được xử lý dứt điểm, không ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Đồng thời, yêu cầu chính quyền và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân vùng ảnh hưởng chia sẻ khó khăn khách quan, đồng thuận với phương án hỗ trợ, đền bù, không để phát sinh khiếu nại kéo dài.

Hình ảnh các đơn vị thi công khắc phục sự cố vỡ bờ bao ô chứa rác vào đầu tháng 8-2025.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở chuyên ngành hỗ trợ địa phương và chủ đầu tư trong sửa chữa công trình, khắc phục sự cố môi trường. Đơn vị quản lý, vận hành khu xử lý rác là Ban quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã Bờ Y phải tổ chức khắc phục theo đúng quy định Luật Bảo vệ môi trường và Quy chế ứng phó sự cố chất thải.

Công tác phối hợp với Sở Xây dựng để kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình sau khắc phục cũng được triển khai. Bên cạnh đó, hệ thống thu gom, dẫn hướng và thoát riêng nước mưa được bổ sung, mái taluy, màng chống thấm HDPE, rãnh dẫn nước và hố thu mưa được bảo trì thường xuyên để tránh tái diễn sự cố.

Toàn cảnh Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn huyện Ngọc Hồi (Kon Tum cũ) đã khắc phục xong sự cố vỡ bờ bao.

Trước đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương đã báo cáo kết quả khắc phục sự cố gửi UBND tỉnh.

Theo ông Phương, thời điểm xảy ra sự cố, khu xử lý đã hoàn thành toàn bộ hạng mục theo thiết kế được duyệt, có đầy đủ thủ tục pháp lý, được UBND tỉnh Kon Tum cũ cấp giấy phép môi trường tháng 1-2025 và đưa vào vận hành cuối tháng 1-2025. Công trình đã tiếp nhận, chôn lấp rác thải sinh hoạt, đang trong thời hạn bảo hành.

Hình ảnh thời điểm xảy ra sự cố vỡ bờ bao ô chứa rác khiến rác thải tràn ra ngoài.

Nguyên nhân sự cố được xác định do mưa lớn cực đoan kéo dài nhiều ngày, vượt xa mức trung bình nhiều năm, với lượng mưa ba tháng gần nhất khoảng 500mm/lượt. Nước ngầm phát sinh ở hạ lưu gần hố van điều tiết kết hợp địa hình đồi dốc đã gây xói lở, bục thân hố chứa, khiến rác và nước thải tràn ra ngoài, làm hư hỏng một số thiết bị.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đơn vị vận hành cùng nhà thầu xây lắp và tư vấn giám sát đã phối hợp thu hồi rác trôi về hạ du, phục hồi sơ bộ môi trường, thống kê thiệt hại đất đai, sản xuất của người dân và hạ tầng lân cận.

Nhà thầu bố trí kinh phí khắc phục, hỗ trợ đền bù, sửa chữa vị trí hư hỏng, thuê đơn vị tư vấn kiểm định chất lượng công trình. Đến nay, phần lớn hộ dân đã nhận hỗ trợ, những trường hợp còn lại vẫn được vận động, thỏa thuận chi trả.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi, công tác ứng phó sự cố đã hoàn tất, địa phương cùng đơn vị vận hành và nhà thầu đang triển khai phục hồi, cải tạo môi trường, đảm bảo công trình vận hành ổn định, an toàn.