Bắn anh trai bằng súng tự chế rồi cầm dao cố thủ trong nhà 22/09/2025 16:42

(PLO)- Vũ dùng súng tự chế bắn anh trai mình, sau đó cầm dao nhọn cố thủ trong nhà dân, chống đối lực lượng chức năng.

Ngày 22-9, Công an phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt khẩn cấp Huỳnh Trần Vũ (30 tuổi, trú tại phường Đăk Bla) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Sáng 19-9, Công an phường Đăk Bla nhận tin báo Vũ dùng súng tự chế bắn đạn bi sắt vào anh trai là HHV (35 tuổi, cùng trú tại phường Đăk Bla).

Khi công an đến hiện trường vận động, Vũ không chấp hành mà còn cầm dao nhọn, có biểu hiện manh động, thách thức lực lượng chức năng.

Khẩu súng tự chế và số đạn Vũ dùng để tấn công anh trai mình.

Để đảm bảo an toàn cho lực lượng và người dân, công an phường phối hợp tổ chức khống chế. Tuy nhiên, Vũ tiếp tục sử dụng nhiều hung khí để chống đối, đồng thời lăng mạ, thách thức lực lượng chức năng.

Người này còn mang hung khí di chuyển qua nhiều khu dân cư, sau đó đóng cửa, cố thủ trong một nhà dân, gây khó khăn cho công tác vây bắt.

Vũ mang dao nhọn cố thủ, chống đối lực lượng chức năng.

Lực lượng công an đã siết chặt vòng vây, nổ súng chỉ thiên cảnh cáo, dùng bình xịt hơi cay để phá cửa, khống chế thành công đối tượng.

Theo Công an phường Đăk Bla, Vũ nghiện ma túy, từng có một tiền án về tội chống người thi hành công vụ và một tiền sự cố ý gây thương tích...