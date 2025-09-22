Sửa taluy đường Trường Sơn Đông: Làm mãi không xong 22/09/2025 15:06

Sau hơn ba tháng khởi công, dự án sửa taluy đường Trường Sơn Đông (xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn còn ngổn ngang đất đá, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Gói thầu số 2 về thi công xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa điểm taluy tại Km168+200 - Km168+600 đường Trường Sơn Đông (tỉnh Quảng Ngãi) do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 12 tỉ đồng, thời gian thực hiện 90 ngày.

Gói thầu sửa taluy đường do Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng giao thông AH và Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng Quang Tiến Phát đảm nhận.

Dự án khởi công ngày 2-6-2025, dự kiến hoàn thành vào 30-8-2025. Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn kéo dài và địa chất phức tạp, tiến độ thi công sửa taluy đường bị ảnh hưởng, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Hiện công trình được gia hạn đến tháng 10-2025.

Người dân xã Sơn Tây lo lắng khi mùa mưa bão cận kề. Ông Hồ Văn Lý (trú xã Sơn Tây) chia sẻ: “Đường Trường Sơn Đông vốn hay sạt lở vào mùa mưa. Nếu công trình sửa chữa taluy đường không hoàn thành sớm, nguy cơ sạt trượt, mất an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông sẽ rất lớn”.

Trước thực trạng này, Văn phòng Quản lý Đường bộ III.1 (Khu Quản lý Đường bộ III) đã ban hành văn bản gửi nhà thầu thi công; Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 (tư vấn quản lý dự án); Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Trường Thành (tư vấn giám sát) yêu cầu khẩn trương thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông khi thi công sửa taluy đường.

Theo nội dung văn bản, ngày 10-9-2025, qua kiểm tra công tác an toàn thi công tại hiện trường; Văn phòng Quản lý đường bộ III.1, yêu cầu Liên danh Công ty CP AH và Công ty Quang Tiến Phát khắc phục ngay các nội dung như sau: Biển báo hiệu, rào chắn để phục vụ thi công bị nghiêng, cong vênh, bùn đất che phủ, cọc tiêu di động ngã đổ, dây phản quang PCV bị đứt...; không có người hướng dẫn đảm bảo giao thông khi các phương tiện xe ô tô lưu thông trên một làn đường.

Mặt đường lún lõm, bùn đất đoạn Km168+250-Km 168+430 không được tạo phẳng, vệ sinh bùn đất trên mặt đường gây trơn trượt, mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Các phương tiện vận chuyển đất từ công trình đến Km 169+345P đổ thải trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ làm rơi vãi trên mặt đường, lôi kéo bùn đất ra mặt đường gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Để đảm bảo an toàn, Văn phòng Quản lý Đường bộ III.1 yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục tồn tại, dừng việc đổ thải bừa bãi và dọn sạch đất đã tập kết trong phạm vi hành lang đường bộ.