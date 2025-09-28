Xác cá voi dài hơn 10m dạt vào bờ biển Lý Sơn 28/09/2025 19:24

(PLO)- Giữa lúc sóng to gió lớn, người dân phát hiện xác cá voi dạt vào bờ biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Chiều 28-9, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, người dân địa phương vừa phát hiện một xác cá voi (ngư dân gọi là cá Ông) trong quá trình phân hủy, trôi dạt vào bờ biển đảo bé An Bình.

Video: Xác cá voi dài hơn 10m dạt vào bờ biển Lý Sơn.

Cá voi đã chết nhiều ngày trước. Trên thân cá còn vướng chặt lưới, ngư dân nghi ngờ cá Ông bị mắc lưới rồi trôi dạt vào bờ.

Xác cá voi kích thước lớn dạt vào bờ biển đặc khu Lý Sơn.

Anh Đặng Sâm, người dân địa phương, cho hay: “Khoảng 13 giờ cùng ngày, chúng tôi phát hiện xác cá voi dài khoảng 10m. Do sóng lớn, gió mạnh nên bà con chưa thể đưa đi chôn cất. Khi biển êm, chúng tôi sẽ tổ chức an táng theo đúng tục lệ thờ cá Ông của ngư dân vùng biển”.

Theo tín ngưỡng lâu đời, cá voi (cá Ông) được coi là vị thần hộ mệnh, che chở ngư dân vượt sóng gió. Khi cá Ông chết dạt bờ, cộng đồng tổ chức tang lễ trang trọng như với con người, gồm khâm liệm, mai táng, cúng 3 ngày, 49 ngày, 100 ngày, và sau 2-3 năm sẽ cải táng, đưa xương vào lăng vạn thờ phụng.

Hiện xác cá voi vẫn nằm trên bãi biển đảo Bé, dự kiến sẽ được người dân tổ chức an táng ngay khi thời tiết ổn định sau bão.