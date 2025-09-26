Phát hiện 2 ô tô chở nhiều người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép 26/09/2025 16:55

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân, đặc biệt là lái xe dịch vụ, taxi, công nghệ cần thận trọng, không nhận chở khách nghi nhập cảnh trái phép khi chưa rõ danh tính, quốc tịch.

Ngày 26-9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ hai xe ô tô chở nhiều người Trung Quốc có dấu hiệu nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Phòng CSGT Công an tỉnh đã huy động các tổ tuần tra triển khai biện pháp nghiệp vụ. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trước đó, khoảng 20 giờ 44 phút ngày 24-9, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc có hai ô tô con di chuyển trên cao tốc hướng vào Quảng Ngãi, nghi chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh đã huy động các tổ tuần tra triển khai biện pháp nghiệp vụ để truy tìm.

Đến khoảng 3 giờ sáng 25-9, tại Km1064 Quốc lộ 1, đoạn qua xã Vệ Giang, Tổ công tác số 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện và dừng kiểm tra 2 xe ô tô trên.

Qua kiểm tra, ô tô biển số 99A-814.78 do bà BTH (45 tuổi, trú TP Hà Nội) điều khiển, chở năm người Trung Quốc. Xe ô tô BKS 99LD-035.37 do ông NQS (41 tuổi, trú Nghệ An) điều khiển, trên xe có một người gốc Việt và năm người Trung Quốc.

Toàn bộ phương tiện cùng những người có liên quan đã được đưa về trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân, đặc biệt là lái xe dịch vụ, taxi, công nghệ… cần thận trọng. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân, đặc biệt là lái xe dịch vụ, taxi, công nghệ cần thận trọng, không nhận chở khách khi chưa rõ danh tính, quốc tịch; đồng thời tích cực tố giác các trường hợp tổ chức, sử dụng phương tiện chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép.