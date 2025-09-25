1 học sinh ngã từ trên lầu xuống đất, nhập viện phẫu thuật khẩn 25/09/2025 17:59

(PLO)- Trong lúc nô đùa cùng bạn tại trường, 1 học sinh ở Quảng Ngãi không may ngã từ lầu 1 xuống đất, đa chấn thương nặng, sốc mất máu.

Ngày 25-9, Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi cho biết đã tiếp nhận cấp cứu em PTT (11 tuổi, trú xã Đặng Thùy Trâm) trong tình trạng đa chấn thương, sốc mất máu sau khi đùa cùng bạn tại trường và không may ngã từ lầu 1 xuống đất.

Các bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp cho học sinh ở Quảng Ngãi bị ngã từ lầu 1 xuống.

Khi nhập viện, bệnh nhi được chẩn đoán gãy xương cẳng tay, chấn thương bụng kín và rơi vào sốc mất máu.



Ngay lập tức, êkip bác sĩ khoa Cấp cứu đã tiến hành hồi sức ban đầu, đồng thời mời các bác sĩ khoa Ngoại – Nhi thăm khám, chỉ định chụp CT và hội chẩn.

Kết quả CT Scanner cho thấy bệnh nhi bị vỡ lách độ IV, chấn thương thận trái độ IV và có nhiều dịch máu trong ổ bụng. Trước nguy cơ tử vong cao do đa chấn thương ổ bụng và mất máu nặng, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật khẩn cấp.

Trong quá trình mổ, bác sĩ ghi nhận ổ bụng có nhiều máu không đông, lách vỡ thành 5 mảnh, cuống lách đứt rời. Êkip phẫu thuật đã cột mạch máu cuống lách, lấy toàn bộ lách vỡ ra khỏi ổ bụng, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.



Học sinh ở Quảng Ngãi sau phẫu thuật được chuyển tới khoa Hồi sức tích cực để theo dõi.

Sau mổ, bệnh nhi được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục điều trị và theo dõi sát.

BS CKI Phạm Xuân Duy, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi, cho biết: “Đây là ca bệnh nặng, bệnh nhi vào viện trong tình trạng choáng do mất máu. Nếu không được phẫu thuật kịp thời rất khó giữ được tính mạng”.

Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhi đã dần ổn định nhưng vẫn cần được theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện.