Kiểm tra dãy nhà trọ, phát hiện 5 người dương tính ma túy 25/09/2025 08:51

(PLO)- Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra một số dãy nhà trọ, phát hiện 5 người dương tính ma túy.

Ngày 25-9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an phường Kon Tum vừa phát hiện, xử lý 5 người dương tính với ma túy trong dãy nhà trọ trên địa bàn.

Theo thông tin, tối 23-9, trong quá trình kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự, tổ công tác khu vực 3 - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Công an phường Kon Tum đã kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn.

5 người bị phát hiện dương tính ma túy trong các dãy nhà trọ ở phường Kon Tum

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra các dãy nhà trọ, phát hiện và xử lý nhiều người dương tính với chất ma túy.

Trong quá trình kiểm tra tại dãy nhà trọ ở 257 Bắc Cạn, phường Kon Tum và dãy nhà trọ ở đường KapakơLơng, phường Kon Tum, Tổ công tác đã test nhanh đối với một số trường hợp nghi vấn. Kết quả xác định TTMT (43 tuổi), TTNT (35 tuổi, cùng trú tại thôn 7, xã KonBraih); TNQ (39 tuổi, trú phường Kon Tum); TVH (30 tuổi, trú phường Kon Tum); LTT (41 tuổi, trú tại Gia Lai) dương tính với chất ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao cho Công an phường Kon Tum củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.