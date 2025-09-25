4 thuyền trưởng ở Quảng Ngãi bị xử phạt gần 900 triệu đồng 25/09/2025 20:24

(PLO)- Bốn thuyền trưởng tàu cá ở Quảng Ngãi bị xử phạt gần 900 triệu đồng và tước chứng chỉ 9 tháng vì vi phạm quy định khai thác thủy sản.

Ngày 25-9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 867 triệu đồng đối với bốn thuyền trưởng tàu cá vì vi phạm các quy định trong lĩnh vực khai thác thủy sản.

Theo đó, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Thơm (thuyền trưởng tàu cá QNg 98119 TS) và ông Võ Văn Nguyên (thuyền trưởng tàu QNg 94477 TS) mỗi người 205 triệu đồng, xử phạt ông Mai Văn Thị (thuyền trưởng tàu QNg 98447 TS) với số tiền 248,5 triệu đồng và ông Phạm Ngát (thuyền trưởng tàu cá QNg 94605 TS) với số tiền 208,5 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, cả bốn thuyền trưởng còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng trong 9 tháng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ phát hiện các thuyền trưởng trên điều khiển tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên nhưng không duy trì việc truyền dữ liệu giám sát hành trình và không chấp hành kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, ông Thị và ông Ngát còn vi phạm các quy định về bốc dỡ thủy sản không đúng vị trí và khai thác không đúng ngành nghề ghi trong giấy phép.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đã ban hành quyết định xử phạt nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác IUU.

Thời gian qua, lực lượng BĐBP địa phương cũng tăng cường phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng để vừa kiểm tra, xử lý nghiêm, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, giúp ngư dân nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần cùng cả nước thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) để gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản Việt Nam.