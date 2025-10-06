Bắt tạm giam người phá gần 1ha rừng tự nhiên ở Quảng Ngãi 06/10/2025 11:42

(PLO)- Ông L sau khi phá gần 1ha rừng tự nhiên thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 6-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan CSĐT Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bị can LL (39 tuổi, trú xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) về tội “Hủy hoại rừng”.

Ông L bị bắt giam vì phá gần 1ha rừng tự nhiên ở Quảng Ngãi.

Trước đó, vào ngày 29-4, lực lượng kiểm lâm huyện Ia H'Drai (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện vụ phá rừng tại lô 2, khoảnh 7, tiểu khu 747, thuộc địa giới xã Ia Tơi.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định ông L được bà LTT (trú cùng xã) thuê đến địa phương để chặt cây gỗ. Ông L trực tiếp sử dụng cưa máy, dao phát dọn, cắt hạ 60 cây gỗ, gây thiệt hại gần 1ha rừng tự nhiên. Trong quá trình thực hiện, bà T làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài.

Sau khi nhận tiền công, ông L rời địa phương về Nha Trang cư trú. Đến ngày 30-9, Cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm hiện trường, xác định đầy đủ hành vi vi phạm của ông L.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đặc biệt là đối tượng chủ mưu trong vụ phá rừng trái phép nói trên.