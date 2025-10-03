Xử phạt đoàn rước dâu không đội mũ bảo hiểm ở Quảng Ngãi 03/10/2025 16:13

(PLO)- CSGT đã lập biên bản vi phạm nhiều lỗi với đoàn rước dâu không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Ngày 3-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã lập biên bản xử phạt nhóm rước dâu bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, nhóm thanh niên điều khiển nhiều xe gắn máy, chở theo một số phụ nữ đi rước dâu chạy trên đường Trường Chinh, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Đáng nói, tất cả những người này đều không đội mũ bảo hiểm.

CSGT mời làm việc, xử lý đoàn rước dâu không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: PC08

Phát hiện sự việc, người dân đã ghi hình và gửi thông tin đến Fanpage Phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi. Đội CSGT đường bộ số 1 nhanh chóng xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của nhóm người tham gia đoàn rước dâu.

Hình ảnh đoàn rước dâu không đội mũ bảo hiểm bị người dân ghi lại.

CSGT đã lập biên bản vi phạm đối với nhóm người trên về các lỗi gồm: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe máy; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; người ngồi sau xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tổng mức phạt là 7,5 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo, người dân không nên vì sự kiện, đám tiệc hay bất cứ lý do gì mà bỏ qua việc đội mũ bảo hiểm và vi phạm giao thông. Hình ảnh đẹp chỉ thực sự trọn vẹn khi gắn liền với văn hóa an toàn giao thông.