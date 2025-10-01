Lý do chủ Công ty Lý Tuấn ở Quảng Ngãi bị bắt 01/10/2025 10:43

(PLO)- Nữ Giám đốc Công ty Lý Tuấn bị bắt vì vận chuyển đất đá của Nhà nước bán ra ngoài.

Chiều 30-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt tạm giam bà Phạm Thị Minh Lý (51 tuổi, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 2, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Bà Lý là Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn (gọi tắt là Công ty Lý Tuấn), trụ sở ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khám xét nhà riêng của bà Phạm Thị Minh Lý chiều 30-9.

Chở tài sản Nhà nước đi bán

Theo điều tra, một công ty tố giác Công ty Lý Tuấn có hành vi bốc, vận chuyển đất đá của Nhà nước ra khỏi bãi tập kết Phi Long (khu lưu trữ tạm đất đá phục vụ thi công dự án thép của Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất) khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, giải quyết tin báo.

Kết quả xác minh cho thấy, để thi công dự án, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đã thuê Công ty Lý Tuấn vận chuyển đất đá từ công trường đến bãi chứa Phi Long (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi).

Tuy nhiên, từ ngày 8-7 đến ngày 15-7-2025, bà Lý đã chỉ đạo nhân viên cho xe vào xúc, vận chuyển hàng ngàn khối đá hộc từ bãi tập kết Phi Long ra ngoài bán mà chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng. Số đá hộc này là tài sản của Nhà nước.

Bà Lý bị khởi tố, bắt giam về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hành vi của bà Lý gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến người dân địa phương, xâm phạm tài sản Nhà nước.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt bị can Lý, khám xét nơi ở, trụ sở Công ty TNHH Lý Tuấn...

Công ty từng bị phạt

Công ty TNHH Lý Tuấn là doanh nghiệp nổi tiếng tại Quảng Ngãi, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khoáng sản, vận tải, từng bị xử phạt.

Cụ thể, ngày 6-9-2022, công ty này cho xe đổ đất, chặn đường, "giam lỏng" 3 phóng viên nhiều giờ khi đang tác nghiệp phản ánh xe tải chở đất gây bụi tại mỏ đất Dông Cây Dừa (Công ty Lý Tuấn trúng đấu giá).

Cơ quan chức năng sau khi vào cuộc đã xử phạt Công ty Lý Tuấn gần 1 tỉ đồng vì khai thác sai quy định; đình chỉ khai thác 10 tháng; truy thu hơn 258 triệu đồng tiền thu lợi bất hợp pháp.

Xe tải đổ đất chặn đường ra ngoài của nhóm 3 phóng viên khi đang tác nghiệp.

Năm 2024, Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng Tam Quang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà kiểm tra việc Công ty Lý Tuấn tập kết khoáng sản đá tại Cảng quân sự Kỳ Hà.

Qua kiểm tra xác định, Công ty Lý Tuấn đang tập kết khoảng 189.900m3 đá sau khi nổ mìn tại kho bãi của Cảng quân sự Kỳ Hà.

Khối lượng đá này là tài sản thuộc quyền quản lý của nhà nước. Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng Công ty Lý Tuấn tự ý vận chuyển hơn 167.000m3 đá tập kết tại Cảng quân sự Kỳ Hà...

Núi đá Công ty Lý Tuấn tập kết tại khu vực Quảng Nam (cũ).

Doanh nghiệp này cũng là đơn vị liên quan trong vụ tàu kéo LA-06695 kéo theo sà lan LA-06883 chở đá từ Cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gặp nạn khiến nhiều người chết khi tàu kéo sà lan đi đến gần đảo Lý Sơn thì bị chìm.

Trong vụ này, Công ty TNHH Lý Tuấn ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thuê phương tiện tàu, sà lan để vận chuyển đá hộc ra thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình ở đảo Lý Sơn.

Vụ tai nạn khiến bốn người chết, năm người đang mất tích...