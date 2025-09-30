Nóng: Khởi tố, bắt khẩn cấp Giám đốc Công ty Lý Tuấn ở Quảng Ngãi 30/09/2025 18:48

Ngày 30-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt khẩn cấp và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bà Phạm Thị Minh Lý (51 tuổi, ở xã Bình Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn).

Bà Lý bị khởi tố để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 2, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Nơi ở của bà Lý và là trụ sở của Công ty Lý Tuấn.

Theo điều tra, trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty TNHH Lý Tuấn, bà Lý bị cáo buộc đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn.

Căn cứ vào kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định có đủ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lý.

Chiều 30-9, hàng chục cán bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại nhà riêng của bà Lý để tiến hành khám xét. Sau một thời gian có mặt bên trong, Công an rời đi cùng nhiều thùng tài liệu.

Nhiều Công an có mặt, khám xét nhà riêng bà Lý chiều 30-9.

Công ty TNHH Lý Tuấn (gọi tắt là Công ty Lý Tuấn) là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên trong lĩnh vực khoáng sản, vận tải và xây dựng nổi tiếng tại Quảng Ngãi.

Trước đó, năm 2024, Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng Tam Quang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà tiến hành kiểm tra việc Công ty Lý Tuấn tập kết khoáng sản đá tại Cảng quân sự Kỳ Hà.

Công ty Lý Tuấn từng bị bắt quả tang đang tập kết đá trái quy định pháp luật.

Qua kiểm tra xác định, Công ty Lý Tuấn đang tập kết khoảng 189.900m3 đá sau khi nổ mìn tại kho bãi của Cảng quân sự Kỳ Hà.

Khối lượng đá này là tài sản thuộc quyền quản lý của nhà nước. Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng Công ty Lý Tuấn tự ý vận chuyển hơn 167.000m3 đá tập kết tại Cảng quân sự Kỳ Hà với mục đích để bán cho khách hàng tại TP Đà Nẵng là trái quy định pháp luật.