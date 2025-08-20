TP.HCM: Giám đốc công ty bị bắt tạm giam vì đổ trái phép 600 tấn rác 20/08/2025 17:43

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Phương Đông Building và nhân viên vì có hành vi đổ trộm rác, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại xã Long Hải.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building và Trần Quốc Tuấn (nhân viên công ty) để điều tra về tội gây ô nhiễm môi trường, theo quy định tại khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015.

TP.HCM: Bắt Giám đốc công ty đổ trộm 600 tấn rác gây ô nhiễm môi trường.

Hơn 600 tấn rác bị đổ trái phép

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng ngày 15-8, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một xe ô tô chở rác do tài xế tên TM điều khiển, mang thông tin của công ty Phương Đông Building đổ rác trái phép xuống một khu đất ở xã Long Hải.

Hiện trường ghi nhận hàng trăm tấn rác thải bị đổ trái phép, bốc mùi hôi thối.

Công an ghi nhận có khoảng 4.800m² đất đã bị tập kết rác thải từ trước, khu vực xuất hiện dấu hiệu rỉ nước, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân khu vực.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên khai nhận, công ty có trụ sở tại xã Long Hải, được giao nhiệm vụ thu gom rác tại xã Tam An (thuộc huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu cũ) và vận chuyển về khu xử lý tập trung tại Phú Mỹ.

Tuy nhiên, từ tháng 4-2025, Nguyên đã chỉ đạo Trần Quốc Tuấn chở rác đổ trái phép tại thửa đất trên, sau đó thuê xe ben tiếp tục vận chuyển đi nơi khác nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường nơi đổ trộm rác tại xã Long Hải, TP.HCM.

Từng bị xử phạt nhưng vẫn tái phạm

Trước đó, ngày 9-4-2025, công ty đã bị UBND huyện Long Đất (cũ) phát hiện, xử phạt 65 triệu đồng, buộc công ty khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục tái phạm.

Ngày 16-8, cơ quan điều tra phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường tiến hành lấy mẫu, xác định số rác đổ trái phép là chất thải rắn sinh hoạt, với tổng khối lượng hơn 600 tấn, diện tích đổ thải 2.000m².

Diện tích khu vực bị đổ rác trái phép lên đến hàng nghìn mét vuông gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 19-8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên cùng Trần Quốc Tuấn để phục vụ điều tra.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Cơ quan công an khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường theo đúng quy định.

Công an làm việc, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan.

Công an TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cần nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

Trường hợp phát hiện hành vi đổ trộm rác, xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường, người dân cần chủ động báo tin cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an gần nhất để kịp thời phối hợp xử lý.

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội. Cơ quan Công an sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo môi trường sống an toàn, trong lành cho cộng đồng dân cư.