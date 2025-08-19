Công an phường Tân Sơn Hòa hiến máu tình nguyện trong Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/08/2025 18:55

(PLO)- Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Công an phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần gắn bó mật thiết giữa công an và nhân dân.

Chiều 19-8, Công an phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM phối hợp UBND phường tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Xây dựng thế trận an ninh không ma túy từ cơ sở

Tại buổi lễ, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được biểu dương, ghi nhận những đóng góp tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Người dân tham gia chương trình “Đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ” do Công an phường phát động. Ảnh: PHẠM HẢI

Một điểm nhấn đáng chú ý là chương trình “Đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”, nhằm kêu gọi người dân tự nguyện giao nộp các vật phẩm nguy hiểm, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, không có tội phạm.

Thông điệp “Mỗi người dân là chiến sĩ, mỗi gia đình là pháo đài” được lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Công an phường Tân Sơn Hòa khẳng định: “Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần giữ vững bình yên địa bàn. Thành công đó đến từ sự đồng hành của Nhân dân, sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực không ngừng của lực lượng công an cơ sở”.

Cá nhân tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Ảnh: PHẠM HẢI

Trung tá Hiếu nhấn mạnh, trong thời gian tới Công an phường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; phấn đấu xây dựng phường không có ma túy trong năm 2025 và duy trì ổn định trong những năm tiếp theo.

Công an phường tham gia hiến máu tình nguyện

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, sáng cùng ngày, cán bộ chiến sĩ Công an phường đã tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện lần thứ nhất năm 2025 với thông điệp: “Cùng nhau sẻ chia – Mỗi giọt máu, một tấm lòng”.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Sơn Hòa tích cực tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2025. Ảnh: PHẠM HẢI

Với gần 6.000 đơn vị máu được hiến, chương trình không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân văn của lực lượng Công an đối với cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Vũ, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên phường tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sau khi chính thức thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện quyết tâm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.”

Ông Trần Minh Vũ, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an phường. Ảnh: PHẠM HẢI

Ông Vũ gửi lời tri ân đến các tổ chức, cá nhân đã tích cực tham gia phong trào giữ gìn ANTT tại địa phương, đồng thời đề nghị lực lượng Công an tiếp tục bám sát địa bàn, sát dân, lắng nghe và hỗ trợ kịp thời người dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Bí thư Đảng ủy phường Trương Lê Mỹ Ngọc cùng lãnh đạo phường chúc mừng lực lượng Công an nhân dịp 80 năm Ngày truyền thống. Ảnh: PHẠM HẢI

Dịp này, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, đồng thời ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của lực lượng Công an phường trong việc bảo đảm an ninh địa phương.

Một số hình ảnh PV ghi nhận ngày 19-8:

Lực lượng Công an phường Tân Sơn Hòa nêu cao tinh thần nhân ái, sẻ chia qua hoạt động hiến máu cứu người. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân ký cam kết thi đua tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: PHẠM HẢI

Lãnh đạo Công an phường Tân Sơn Hòa trao giấy khen cho cá nhân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư. Ảnh: PHẠM HẢI